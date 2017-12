Eckstein Kovacs, candidat la şefia UDMR

Consilierul prezidenţial Peter Eckstein Kovacs a declarat că a fost îndemnat de „mai mulţi oameni din UDMR şi din afara Uniunii” să se înscrie în lupta pentru conducerea formaţiunii maghiare. „Se impune o schimbare la vârful UDMR şi ca persoane, şi ca mod de a politiza. Am fost căutat de mulţi oameni din UDMR şi din afara Uniunii care m-au îndemnat să candidez. Am o ofertă, un program politic şi am ţinut să fiu primul care îşi anunţă înscrierea în competiţie întrucât nu candidez împotriva cuiva”, a spus Eckstein Kovacs. Întrebat dacă preşedintele Traian Băsescu este una dintre persoanele care l-a îndemnat să candideze, consilierul acestuia a negat: „Niciodată candidatura mea nu a fost subiect de discuţie cu Traian Băsescu”.