Eco-ghid pentru Portul Constanţa

Environmental Management Of Transborder Corridor Ports - ECOPORT 8 este un proiect internaţional din cadrul Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei, în care sunt implicaţi 10 parteneri din şase ţări, România fiind reprezentată de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie şi Geo-ecologie Marină (GeoEcoMar) din Constanţa. La cel de-al doilea Forum Pan-European din cadrul proiectului, care a avut loc în Parcul Ştiinţific Patras SA, Grecia, GeoEcoMar a fost reprezentat de responsabilul de proiect, totodată şi directorul institutului, dr. Glicherie Caraivan, care a expus participanţilor sistemul de management de mediu aplicat în portul Constanţa, subliniind că acesta poate servi drept model de planificare, acţiune şi aplicare a practicilor pozitive în acest domeniu. El şi-a argumentat aprecierea prezentând realizările practice ale autorităţilor portuare: proiectul „Mediu şi Infrastructură în Portul Constanţa”, finalizat în 2007, care a contribuit la realizarea unor obiective extrem de importante pentru acest domeniu - depozit ecologic de deşeuri cu staţie de tratare levigat, incinerator de deşeuri sanitare şi contaminate de la nave, nava multifuncţională, staţie de tratare a apei reziduale de la nave, etc. În cea de-a doua parte a Forumului, reprezentantul grec al European Eco-Management and Audit Scheme a prezentat principiile EMAS, iar responsabilul Laboratorului de Geologie Marină şi Oceanografie Fizică al Universităţii din Patras, prof. George Ferentinos, a subliniat importanţa coordonării politicilor de mediu din porturi. Zoran Kljajic, din cadrul Institutului de Biologie Marină din Montenegro, a explicat Planul General de Monitoring pentru porturile din ECOPORT 8, iar dr. Caraivan a prezentat propunerea GeoEcoMar pentru realizarea unui plan de monitoring în acvatoriul Portului Constanţa, având în vedere obiectivele pe care le urmăreşte proiectul (realizarea unui Eco-ghid de management şi bune practici pentru porturile implicate în proiect - n.r.).