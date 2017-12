Ecografia, stetoscopul modern al medicului!

Medicina se află într-o continuă dezvoltare, iar viteza cu care sunt descoperite noi și noi aparate sau intervenții este apreciată de către medici ca fiind extrem de mare. Sunt puține sistemele de sănătate din lume care reușesc să țină pasul cu ceea ce se numește medicină de ultimă oră. România se află printre țările care reușesc, totuși, să aducă tehnologii moderne, însă nu putem spune că Sănătatea autohtonă oferă tuturor pacienților serviciile medicale de care au nevoie. Între timp, se fac eforturi pentru ca studenții, tinerii medici, dar și medicii cu experiență să beneficieze de educație medicală continuă. Constanța are un puternic centru universitar, o facultate de medicină care a cunoscut o dezvoltare importantă. Periodic, la Constanța, cu ajutorul importantului partener - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța - sunt organizate acțiuni științifice în domeniu. În aceste zile, SCJU, dar și Universitatea ”Ovidius” Constanța sunt gazde ale Școlii de Vară în Ecografie, ajunsă la a treia ediție. Unul dintre organizatori, prof. univ. dr. Ioan Tofolean, medic primar boli interne, specialist în gastroenterologie la SCJU, a declarat că evenimentul se bucură de o participare numeroasă, în acest an fiind prezenți și oaspeți din străinătate - Grecia, Turcia și Israel. ”E o Școală de Vară care se dezvoltă frumos, nu are o temă anume, am ales mai multe teme, foarte variate, astfel încât să suscite interesul tuturor medicilor care practică ecografia, pentru că ecografia este a specialistului. Avem foarte multe domenii în care ecografia se aplică. Ecografia a devenit, practic, stetoscopul modern al medicului, cred că nu se mai concepe nicăieri în lume un practician care să nu facă ecografie”, a declarat profesorul. El a explicat că ecografia este de mare ajutor, se lucrează rapid în practica medicală, este o metodă relativ ieftină, foarte ușor de aplicat și de manipulat față de radiologie, unde există un risc de a fi iradiat. ”Ultrasunetele folosite în ecografie nu iradiază și, atunci, unui pacient putem să-i facem de zece ori pe zi o ecografie, dacă este nevoie, fără niciun risc. La fel și gravidelor”, a adăugat prof. univ. dr. Tofolean. Aparatele pe care medicii din România le folosesc nu diferă față de cele din afară. ”Există multe aparate performante, este o piramidă aici, baza sunt aparatele micuțe, portabile, care se găsesc în cabinetele medicilor de medicină generală și este foarte bine să fie așa. Aparatele performante care depășesc 100.000 de euro sigur că sunt achiziționate doar de spitalele mari sau universitățile mari, pentru că sunt foarte scumpe și ele fac, de fapt, obiectul unor cercetări, aplicații speciale”, explică profesorul.

PRACTICĂ ȘI PENTRU STUDENȚI! De Școala de Vară în Ecografie beneficiază și studenții mediciniști. Ei vor avea, de astăzi, două ore de prezentări orale, după care vor trece la practică. Vor avea la dispoziție patru aparate mici cu care vor putea face aplicații practice. ”Sigur, ei nu vor pleca de aici decât cu noțiuni fundamentale, orientative, este un început”, a spus prof. univ. dr. Tofolean. La rândul său, prof. univ. dr. Radu Badea, de la Universitatea de Medicină din Cluj, șeful Catedrei de Imagistică Medicală, prezent la evenimentul de la malul Mării Negre, a declarat că interesul studenților către ecografie este foarte mare. ”Studenții vor renunța la stetoscop și vor folosi ecograful, pentru că este medicină vizuală, se vede inima cum bate, nu trebuie să asculți cordul cum bate, trebuie să te uiți pe cord, să vezi cum se mișcă. Informațiile sunt mai multe și mai complexe”, a subliniat profesorul.

”LA SCJU EXISTĂ SPECIALIȘTI BINE PREGĂTIȚI, IAR CONSTANȚA TREBUIE SĂ DEVINĂ UN CENTRU DE PUTERE ÎN ECOGRAFIE, SĂ AIBĂ UN CUVÂNT DE SPUS”, SPUNE PROFESORUL.

Profesorul de la Universitatea de Medicină din Cluj a precizat, la rândul său, că actualitățile în domeniu sunt importante, pentru că metoda este foarte dimanică, tehnologiile care apar în ecografie se schimbă în fiecare an și, atunci, medicii practicieni au nevoie să fie puși la punct. ”Interesul este tot mai mare. Sunt medici care vin cu terapii eco-ghidate, adică proceduri de terapie a durerii sub ghidarea ecografică, care sunt la mare căutare în străinătate”, a declarat prof. univ. dr. Radu Badea, care apreciază ecografia din România ca fiind cel puțin la fel de calitativă precum cea din afară. La deschiderea evenimentului au participat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, președintele Senatului universității, prof. univ. dr. Petru Bordei, decanul Facultății de Medicină, conf. dr. Dan Iliescu, și managerul SCJU, dr. Dan Căpățână, cel din urmă vorbind despre importanța organizării la SCJU a evenimentelor medicale cu participare națională, dar și internațională.

Sărăcie lucie în unele spitale din Republica Moldova

Dacă dotările spitalelor noastre sunt cât de cât bune, în spitalele din Republica Moldova lucrurile stau cât se poate de rău. Pentru a practica o medicină de calitate, doctorii sunt nevoiți să-și cumpere singuri unele aparate. ”Nu aveam cu ce să lucrez, așa că mi-am cumpărat singur un ecograf. Spitalul nu avea banii necesari să-l achiziționeze. N-am avut de ales, este esențial în unele examinări medicale”, a declarat dr. Boris Duda, urolog la un spital din Republica Moldova, prezent la evenimentul de la Constanța. El este unul dintre pionierii moldoveni din Chișinău și vrea să afle cât mai multe despre tehnicile folosite în ecografie.