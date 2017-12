„ECOlimpiada Elevilor“, la start

Pentru al doilea an la rând, Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu Ministerul Educației Naţionale, aduce „ECOlimpiada Elevilor” în şcolile din România. Programul educaţional se va desfășura în perioada 24 octombrie 2013 - 4 aprilie 2014, în 33 de localităţi din ţară, printre care şi Constanţa. „ECOlimpiada Elevilor“ este un program dinamic, desfăşurat sub forma unei competiţii şcolare, care se adresează elevilor de clasa a III-a şi a IV-a. Programul are şi o componentă didactică, care presupune parcurgerea auxiliarului curricular „Învăţăm să reciclăm ambalajele”, manual care le pune la dispoziţie celor mici lecţii educative despre colectarea separată a deşeurilor de ambalaje şi procesul de reciclare. Pentru a accesa regulamentul competiţiei şcolare „ECOlimpiada Elevilor”, organizatorii îi invită pe cei interesaţi pe site-ul www.colecteazaselectiv.ro