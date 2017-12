Ecologia şi muzica electronică, în parteneriat

Ecologia şi muzica electronică şi-au dat „mîna” în acest weekend. Prezenţi la evenimentul „Warm UP Yourself Interstate Tour”, organizat de anyplace.ro week-end-ul trecut, în club „Gossip” Costineşti, voluntarii Mare Nostrum s-au integrat perfect în atmosferă, demonstrînd tuturor că utilul poate fi combinat cu plăcutul în orice situaţie. Cu pliantele Litoral Curat 2009 la îndemînă, voluntarii au roit în jurul celor peste 200 de tineri pentru a-i informa despre modul în care pot păstra plajele curate şi de ce este important să se informeze înainte de a intra la apă. Nimeni nu a fost neglijat, şi asta pentru că voluntarii Mare Nostrum s-au asigurat că nimeni nu părăseşte incinta cu mîna goală. După ce au dat startul acţiunii cu sloganul „Dă la coş pe beat electro”, cu braţele pline de pliante, vederi şi autocolante, ei au roit in jurul grupurilor de tineri pentru a-i pune la curent cu noul trend eco: colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor de pe plajă. Nu mică fost uimirea voluntarilor cînd au văzut că tinerii prezenţi la evenimentul organizat de anyplace.ro au lăsat discuţiile la o parte şi au început să cerceteze în amănunt pliantele pe care tocmai le primiseră. „Am primit un tricou pentru faptul că am fost curios. Ar fi bine dacă s-ar întîmpla mai des să fiu răsplătit pentru curiozitate. Promit să port cît de des pot tricoul pe care l-am primit”, a spus, zîmbind, unul dintre tinerii premiaţi cu această ocazie, puţin uimit de varianta de parteneriat dintre Mare Nostrum şi anyplace.ro. Tot uimit a fost şi reprezentantul anzplace.ro Oliviu Ţepeluş, în momentul în care a văzut care sînt roadele parteneriatului: „Am făcut acest parteneriat pentru că ideea ni s-a părut interesantă. Nu vezi peste tot asocieri între organizaţii de mediu şi organizatori de evenimente. Am îmbinat ecologia cu muzica electronică şi nu ne pare rău, chiar dacă acesta nu este un eveniment dedicat colectării selective. Noi şi cei de la Mare Nostrum avem publicuri ţintă comune, nu strică niciodată să fie informate”, a declarat Oliviu Ţepeluş.