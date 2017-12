Ecologiştii, supăraţi pe Gigi Becali

A fost nevoie de o declaraţie a patronului echipei Steaua, Gigi Becali, pentru ca cei de la Partidul Ecologist Român (PER) să ia foc. Într-un comunicat de presă, PER cere tuturor instituţiilor abilitate să se opună defrişării pădurii Băneasa de către Gigi Becali. „Nu este admisibil ca hectare întregi de pădure să fie sacrificate pe altarul ambiţiilor lui Gigi Becali, personaj care nu încetează să se bată cu cărămida în piept cât de bogat este. Dacă tot are atâţia bani, să pună mâna să cumpere un teren despădurit şi să facă acolo zece baze sportive, nu una, hoteluri şi biserici cu nemiluita. Dar să lase pădurea Băneasa în pace, mai ales că Bucureştiul este recunoscut pentru lipsa spaţiilor verzi necesare asigurării unui aer cât de cât respirabil pentru locuitorii săi”, se arată într-un comunicat al PER, care avertizează că, în cazul absurd în care lui Gigi Becali i se va permite să sacrifice pădurea Băneasa, va da în judecată toate instituţiile vinovate.