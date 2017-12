Ecologiştii vor să depăşească pagul electoral de 5%

Conducerea Partidului Ecologist Român (PER) consideră că formaţiunea politică se încadrează cel mai bine în zona de centru-stânga a eşicherului politic. Preşedintele PER, Dănuţ Pop, a declarat că, începând cu luna octombrie 2010, PER are o nouă conducere formată din profesionişti din mai multe domenii de activitate (educaţie, cercetare, afaceri etc.). “PER este un partid de centru-stânga, orientat spre valorile sociale şi cele ale ecologiei moderne, în acelaşi timp. Partidul îşi propune ca la următoarele alegeri să depăşească pragul electoral de 5%”, a declarat preşedintele PER. Prim-vicepreşedintele PER, Viorel Pană, a prezentat Manifestul ecologist, lansat ieri, şi a făcut o scurtă prezentare a situaţiei politice actuale din perspectiva partidului. “PER doreşte să facă o politică în măsură să acopere toate aspectele economice şi sociale. PER nu este un partid de nişă, ci un partid care se adresează tuturor categoriilor sociale şi domeniilor de activitate”, a declarat Pană. El s-a referit la statul social şi a afirmat că PER nu este de acord cu modificarea Constituţiei din această perspectivă. “România s-a manifestat ca un stat asistenţial doar pentru o clică transpartinică, care nu are nicio legătură cu acea parte din populaţia României care are nevoie de asistenţă socială”, a spus Pană.