Economia? Arde, uite cum arde...

România a intrat pe excedent de cerere, în primul trimestru al anului, iar aruncatul de paie pe foc, prin politici fiscale expansioniste, începe să fie o problemă, a declarat miercuri economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea - „Între 2010 și 2015, în România a existat deficit de cerere. Ar fi fost justificate politici fiscale și monetare de gen; ne-am fi permis relaxare fiscală. De la începutul lui 2016, însă, am intrat pe excedent, adică avem output pozitiv, nemaifiind justificat aruncatul de cărbuni pe foc. Acum, politica expansionistă nu face decât să întețească vâlvătaia focului, fix când nu trebuie“. Altfel spus, e momentul ca statul să fie anticiclic. Desigur, nimeni n-a făcut asta în România, toate guvernele fiind caracterizate printr-o prociclicitate soră cu prostia în metastază. În plină criză s-au majorat impozitele și s-au tăiat salariile și pensiile, iar în perioadele de revenire s-au oferit stimuli suplimentari... Cum de-am ajuns, însă, de la deficit la excedent de cerere? „PIB-ul real a crescut, ani la rând, peste potențial. O creștere normală, care să nu afecteze, este de 3% pe an. Acest PIB potențial poate fi majorat prin măsuri de reformă structurală. Când era deficit, era OK să fim peste potențial. Acum, începe să fie o problemă. Vorbim despre presiuni inflaționiste și o datorie publică tot mai mare“, a conchis Lazea.