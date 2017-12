Economia ascunsă: 20% din PIB

Economia ascunsă reprezenta în primul trimestru din 2010 circa 20,4% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, în creştere faţă de 2009, când reprezenta 19,8% din PIB, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Evaluările INS, includ în principal munca la negru şi frauda pe Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) şi nu cuprind economia ilegală - prostituţia, traficul de droguri, contrabanda, precum şi frauda pe impozit de profit sau contribuţii de asigurări sociale, a declarat directorul general al Direcţiei de Conturi Naţionale şi Sinteze Macroeconomice în cadrul INS, Adriana Ciuchea. Ea a explicat că după un nivel minim de 14,5% din PIB în 2004, an în care au fost acordate facilităţi pentru întreprinzătorii individiuali, care au scos din zona gri a economiei unele activităţi, economia ascunsă a crescut an de an. În 2008, economia ascunsă era estimată la 19,6% din PIB. Potrivit reprezentantei INS, instituţia ar putea demara în 2012 un proiect prin care va face evaluări şi în ceea ce priveşte economia ilegală, inclusiv prostituţia şi traficul de droguri. „Am solicitat Eurostat un model pe care să îl utilizam începând cu anul 2012, prin care să includem şi aceste categorii. Aşteptăm să vedem dacă ni se aprobă finanţarea pe fonduri europene pentru acest proiect”, a spus Adriana Ciuchea.