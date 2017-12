Economia constănţeană a prins viteză

Datele prezentate ieri de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Constanţa relevă un plus economic sănătos al judeţului Constanţa, în 2012, mult peste rezultatul general al economiei (plus 0,2%). Salariul mediu a crescut, chiar şi după ajustarea cu inflaţia, şomajul s-a menţinut sub media naţională, numărul turiştilor sosiţi pe litoral a explodat, în vreme ce industria a marcat o creştere importantă, atât la producţie cât şi la cifra de afaceri. În acelaşi timp, traficul de mărfuri prin portul Constanţa şi canalul Dunăre - Marea Neagră a crescut simţitor.

• Numărul salariaţilor din judeţul Constanţa era de 176.600 persoane, în decembrie 2012, în scădere cu 371 persoane faţă de noiembrie, dar în creştere cu 1.936 persoane faţă de aceeaşi lună din 2011. Câştigul mediu brut a fost de 2.204 lei, în decembrie, în vreme ce salariul lunar mediu net a fost de 1.598 lei, cu 7,4% peste nivelul din decembrie 2011. Ajustat cu inflaţia, salariul este mai mare cu doar 2,4%, în termeni reali.

• Pe de altă parte, la finele lui decembrie, în Constanţa erau înregistraţi 14.028 şomeri, în creştere cu 340 persoane faţă de noiembrie, respectiv cu 970 faţă de decembrie 2011. Din totalul celor fără loc de muncă, 55,1% sunt femei. Potrivit datelor DSJ Constanţa, 7.343 de persoane primesc indemnizaţie de şomaj, în vreme ce restul de 6.594 nu primesc niciun fel de ajutor bănesc. Rata şomajului, în decembrie 2012, era de 4,7%, un pic sub media naţională (5,6%).

• Numărul mediu al pensionarilor (fără agriculturi) în trimestrul III din 2012 este de 137.104 persoane, pensia medie lunară fiind de 794 lei.

• În 2012, în Constanţa au sosit circa 953.000 de turişti, în creştere cu 12,8% faţă de 2011. Şi numărul turiştilor străini a crescut notabil, cu aproape 20%, la 54.797 persoane.

• În ultima lună din 2012, preţurile de consum au fost cu 4,95% mai mari decât în decembrie 2011, la nivel naţional. Mai exact, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6,21%, cele nealimentare cu 4,48%, iar serviciile cu 3,61%. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,4%, în 2012, faţă de 0,3% în 2011.

• Industria constănţeană a crescut cu 3,6%, în 2012, faţă de anul precedent. În acelaşi interval, afacerile firmelor de profil au urcat cu 7,8%.

• Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat mărfuri de 1.992,7 milioane euro şi au importat produse de 2.904,3 milioane euro, în primele zece luni din 2012, potrivit DSJ Constanţa. Predomină combustibilii şi uleiurile minerale (48% la export, 74,5% la import). Şi produsele din grupa „vapoare, nave şi structuri plutitoare” deţin o pondere importantă la export (15,6%), la fel ca şi fonta, fierul şi oţelul (8,5%). Comparativ cu acelaşi interval din 2011, exporturile au scăzut cu 1,5%, iar importurile au urcat cu 4,7%.

• Traficul de mărfuri prin portul Constanţa a totalizat 32,4 milioane tone, în primele nouă luni din 2012, în creştere cu 13,9% faţă de perioada ianuarie - septembrie 2011.

• Pe de altă parte, traficul prin canalul Dunăre - Marea Neagră (CDMN), care s-a ridicat la 10,4 milioane tone mărfuri, a crescut cu aproape 24%. Numărul navelor care au tranzitat canalul a urcat cu 23,6%. O notă interesantă - numărul navelor străine care au traversat CDMN a crescut cu circa 71,4%.

• Nu în ultimul rând, în perioada ianuarie - septembrie 2012 s-au construit 1.462 locuinţe, cu 72 mai puţine decât în 2011.