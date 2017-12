Economia, după Statistică - creştere pe hârtie, criză în practică

Săptămâna trecută, când INS a anunţat creşterea economică de tip „Bruce Willis” din 2012 (plus 0,3%, deşi agricultura, industria, imobiliarele, construcţiile şi piaţa financiară au scăzut), notam că toată povestea pare un pic forţată. Creşterea pe hârtie, doar de dragul de a nu declara recesiune, nu schimbă faptul că politicul a ţinut nepermis economia pe loc. Ei bine, până la urmă au recunoscut şi cei de la Statistică asta. Ieri, preşedintele instituţiei, Tudorel Andrei, a spus că „oscilaţiile trimestriale ale PIB-ului arată că economia românească nu a depăşit criza economică”, dar s-a abţinut să comenteze despre cum s-a „inventat” avansul din 2012, prin actualizarea deflatorului (un indice al preţurilor - n.r.) „În trimestrul I, PIB-ul a urcat cu doar 0,1%. În trimestrul II, creşterea a fost de 1,3%. Apoi, în următoarele trei luni, am avut o scădere cu 0,3%. La final, în octombrie - decembrie, am revenit pe plus, cu 0,3%. Ca urmare a secetei, agricultura a marcat cea mai mare scădere, de peste 20%. Industria şi-a micşorat volumul de activitate în fiecare trimestru, încheind anul cu o scădere de 2,1%. Serviciile au fost singura ramură care a urcat (plus 4,3%)”, a declarat Andrei. La nivelul UE, economia a consemnat o scădere cu 0,3% în 2012. Creşteri de peste 1% au fost în Polonia, Suedia, Malta, Lituania, Estonia şi Slovacia, iar scăderi mai mari de 1% s-au notat în Grecia, Portugalia, Cipru, Slovenia, Italia, Ungaria, Spania şi Cehia.