Economia germană are nevoie de încă 200.000 de imigranţi pe an

Germania are nevoie de circa 200.000 de imigranţi în plus pe an, pentru a-şi compensa declinul demografic şi a-şi susţine creşterea, estimează Bundesbank în raportul său lunar, publicat ieri. Acest aport regulat de mână de lucru străină ar urma să fie asociat unor reforme vizând prelungirea duratei vieţii active şi facilitarea vieţii profesionale a persoanelor care au copii în îngrijire. Germania a prevăzut, deja, mărirea vârstei de pensionare la 67 de ani şi face eforturi pentru a atrage tot mai mulţi imigranţi, mai ales calificaţi, între care ingineri, informaticieni sau infirmiere. Această ţară a primit, anul trecut, 177.300 de imigranţi, majoritatea din Europa Centrală şi de Est, ceea ce reprezintă o creştere de 2,6% în raport cu 2010, cea mai mare creştere din ultimii 15 ani.

Germania număra peste 10,6 milioane de imigranţi la o populaţie totală de 81,7 miilioane, în 2010, potrivit institutului federal de statistică Destatis. Potrivit estimărilor demografice, proporţia persoanelor cu vârsta de cel puţin 65 de ani va trece de la 20% în prezent la 34% în 2060. Pentru a compensa declinul demografic şi a susţine creşterea producţiei economice, va fi nevoie de o mai mare productivitate, investiţii menţinute la un înalt nivel şi un puternic grad de inovare şi de progres tehnic, adaugă Bundesbank.