Economia își flexează mușchii, dar încă nu-i Arnold

Economia României va avansa cu 3% în acest an şi cu 3,3% anul viitor, datorită evoluţiei pozitive a cererii interne, sub potenţialul de creştere pe termen lung de 4% estimat de analiştii de la compania britanică de consultanţă Capital Economics. Ei apreciază că politica fiscală va fi mai relaxată în 2014, comparativ cu 2013, pe fondul scăderii preţurilor de consum - „Pentru început, declinul preţurilor petrolului va determina încetinirea inflaţiei, ducând la creşterea veniturilor gospodăriilor. Acest lucru ar trebui să permită Băncii Naţionale a României să reducă dobânda de politică monetară cu încă 25 de puncte de bază, la 2%“. Cei de la Capital Economics estimează că inflația va fi de 0,8% în acest an și de 1,8% anul viitor. „Pieţele financiare din România sunt mai puţin vulnerabile la situaţia din Grecia decât erau în perioada 2011 - 2012, în condiţiile în care deficitul de cont curent şi datoria externă pe termen scurt au scăzut semnificativ în ultimii ani“, mai arată analiștii britanici, care sunt ceva mai optimiști decât CE și BM. Comisia Europeană anticipează că economia noastră va crește cu 2,7% în acest an și cu 2,9% în 2016, în timp ce Banca Mondială prognozează 2,9% în 2015 și 3,2% în 2016.