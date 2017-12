Economia, în purgatoriu - fie se spovedeşte, fie o ia dracu’

TSUNAMI ELECTORAL Stabilitatea macro a economiei româneşti este expusă la posibile contre dinspre mediul politic, spune membrul conducerii CFA (Charted Financial Analyst) România Adrian Mitroi. La toate acestea se adaugă şi dezintermedierea bancară (retragerea capitalurilor băncilor-mamă din pieţele externe - n.r.), „care este de neoprit, mai ales în sectoarele care nu mai au potenţial“, explică Mitroi, care indică şi câteva soluţii alternative: „Capitalul asiatic este cel important de utilizat - investitorii asiatici au cea mai mare răbdare şi sunt pro industrie şi construcţii pe termen lung. De cealaltă parte, capitalul european vine doar prin fonduri, nu direct“. El remarcă şi cadrul bun de creştere pe care îl are acum România - deficit şi inflaţie în scădere, un curs uşor depreciat -, dar notează că macrostabilitatea ar putea fi afectată de tsunami-ul electoral din 2014. Cât despre leu, Mitroi spune că „presiunea va continua, în primul rând din cauza incertitudinilor care plutesc în jurul celor doi mari jucători economici ai lumii, SUA şi China“: „În acest context, cred că România are o fereastră bună de oportunitate să folosească accizele mai mari pentru proiectele strategice de infrastructură şi să scadă CAS, pro-business. Ce pierdem la accize sigur câştigăm la cursurile leului şi petrolului“.

BANI TOXICI Toate bune şi frumoase, dar cum se traduc semnele macro în ceva palpabil pentru românul obişnuit? „Un risc secundar, dar important, este cel al închiderii robinetului de bani la Rezerva Federală (Fed) a SUA. Euro este în continuare o monedă apreciată faţă de dolar (de fapt, dolarul este o monedă depreciată deştept de către Fed). O depreciere a euro faţă de dolar, care ar urma în cazul în care Fed opreşte fluxul de bani, ar schimba regulile. În România, mai e loc de reducere a rezervelor minime obligatorii (RMO), ba chiar mai este spaţiu pentru tăierea dobânzii-cheie. Totuşi, pentru BNR, prudenţa va însemna „wait and see“, aşa că nu putem miza pe o revenire spectaculoasă a creditării“. Am putea spera însă măcar la o scădere a creditelor neperformante (care ar aduce cu sine şi o creştere a disponibilităţii bancherilor de a da împrumuturi)? „Procentul uriaş al neperformanţei (peste 21% - n.r.) este imaginea politicii atente şi stricte a BNR şi preţul pe care îl plătim pentru excesele consumeriste şi investiţionale din perioada de boom“, punctează oficialul CFA România. În opinia sa, creditul neperformant este un purgatoriu folositor economiei, întrucât „pune presiune pe realocarea banilor spre alte sectoare, cu potenţialul potrivit noului ciclu economic, mai competitive şi mai puţin bazate pe active de confort (imobiliare) şi mai mult pe active de producţie (terenuri agricole, imobiliare de investiţii)”: „Procesul este necesar şi firesc, ca zăpada şi viscolul de afară, care sunt foarte bune pentru agricultură“.