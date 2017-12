“Economia lui Boc cu nou-născuţii înseamnă 40 km de asfalt”

Indiferent cum am lua-o, brambureala legislativă privind concediul maternal a dat peste cap pe toată lumea. A schimba regulile de azi pe mâine pentru femeile care deja au născut şi se află în concediu de creştere a copilului reprezintă o aplicare retroactivă a legii şi poate fi o cauză probabilă de neconstituţionalitate. Ca să nu mai vorbesc de gestul moral care lasă de dorit. Vorba soacrei unei vecine aflată în concediu de creştere a copilului: “Nişte nemernici, maică! Nişte nemernici!”. Oamenilor nu le pasă de calculele făcute de “amploaiaţii” de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau de cei din Guvernul Boc al n-şpelea. Senatorul PNL Minerva Boitan a declarat, vineri, că economia care s-ar realiza prin reducerea perioadei de concediu maternal şi a sumelor alocate mamelor ar fi de maximum 250 milioane de euro, bani cu care s-ar putea asfalta circa 40 km de drumuri comunale “pe care le face Udrea”: „Ceea ce face Boc este un atac împotriva celor care nu se pot apăra. După ce a tăiat de la toţi cei de la care a putut, acum se îndreaptă şi asupra celor nenăscuţi”. Referitor la propunerea unor femei din PDL de construire a unor creşe, Boitan susţine că ar fi vorba doar de un “tun imobiliar” dat de PDL: „Sunt de o ipocrizie rară. Bărbaţii din PDL susţin că trebuie tăiat concediul, iar unele femei, că trebuie construite creşe. Acestea ar fi binevenite dar, dacă trebuie să se facă economie la buget, de unde iau ei bani pentru construirea, în fiecare judeţ, a cinci-şase creşe? În plus, aici ar mai intra cheltuielie pentru dotări, plata personalului şi a utilităţilor. Ei doar vor să mai dea un tun, pentru că nu mai ştiu de unde să fure şi au găsit această soluţie”. Senatorul PNL a mai afirmat că, indiferent de cât de bine dotate ar fi acele creşe, tot nu ar putea să suplinească prezenţa mamei: „Nicio creşă şi nicio bonă nu pot suplini o mamă. În plus, copiii mici se îmbolnăvesc mult mai repede într-un mediu colectiv, astfel că mămicile vor fi nevoite să îşi ia concediu medical şi astfel nu se face nicio economie”. Aceasta a mai apreciat că FMI nu poate constrânge Guvernul să ia o anumită decizie: „FMI vrea doar să îşi ia banii înapoi, dar este treaba Guvernului Boc să facă rost de aceşti bani”.