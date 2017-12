Economia mondială îşi revine lent

Revenirea economiei mondiale ar putea fi mai lentă decât s-a anticipat şi este incert dacă această încetinire va fi de durată sau doar temporară, potrivit unui raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), preluat de AFP. La sfârşitul lunii mai, OCDE scotea în evidenţă o revenire economică mai dinamică decât s-a aşteptat. Organizaţia estima o creştere de 2,7% în acest an şi de 2,8% în 2011 pentru economiile membrilor ei. Noul raport nu furnizează, însă, noi estimări, însă menţionează că avansul economiilor G7 (SUA, Canada, Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie şi Japonia) ar putea încetini la 1,5% în ritm anual în a doua jumătate a acestui an, după o creştere de 3,2% în primul trimestru şi de 2,5% în al doilea. Revenirea este înconjurată de mai multe „incertitudini considerabile”, notează OCDE, citând în principal evoluţia consumului privat, care ar putea fi frânată de reducerea cheltuielilor populaţiei în contextul şomajului ridicat şi îndoielilor legate de soliditatea economiei. Economistul şef al organizaţiei, Pier Carlo Padoan, consideră că dacă încetinirea relansării va fi de durată, se justifică un sprijin monetar suplimentar, care ar putea veni sub forma unei relaxări cantitative sau a angajamentului de a menţine dobânzile la un nivel apropiat de zero o perioadă mai lungă.