Economia românească nu prezintă încredere pentru consumatori

Încrederea consumatorilor în economia românească a atins, la începutul acestui an, nivelul din urmă cu un an calendaristic, adică februarie 2007. Tendinţa de înrăutăţire a acestui indicator se manifestă la nivelul întregii UE, potrivit datelor biroului european de statistică Eurostat. Indicatorul privind încrederea consumatorilor în economie este compus din patru factori care vizează evoluţia, pentru următoarele 12 luni a situaţiei financiare, a celei economice generale, a şomajului şi a economisirii. Acest indicator a ajuns, în luna ianuarie, -19,8 puncte, faţă de -12,6 puncte în decembrie 2007. Un nivel similar a mai fost atins, în februarie 2007, cînd indicatorul se situa la -16,5 puncte. Cel mai înalt nivel al încrederii consumatorilor români în economie a fost consemnat în luna iulie a anului trecut, pentru ca, în următoarele luni, aceasta să se erodeze constant. Eurostat nu prezintă factorii care au stat la baza acestei evoluţii, însă o posibilă influenţă poate fi deprecierea semnificativă a leului, în raport cu euro, cu peste 20%, din vara anului trecut pînă în prima lună a acestui an, ceea ce a avut un impact negativ asupra situaţiei financiare a populaţiei. Un prim efect negativ al evoluţiei monedei naţionale s-a manifestat în creşterea ratelor la creditele în valută contractate de populaţie. Un alt factor de influenţă poate fi accelerarea inflaţiei la 7,26% în luna ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2007. La nivelul UE, încrederea consumatorilor pentru economia ţării noastre a scăzut semnificativ pe anul în curs, pînă la un minimum de -9,9 consemnat încă din luna ianuarie.