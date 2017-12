Economia României ar putea ieşi din recesiune la sfîrşitul anului viitor

Economia României ar putea ieşi din recesiune în al doilea trimestru din 2010, an în care se va înregistra o uşoară creştere a Produsului Intern Brut (PIB), estimează analiştii ING, într-un raport publicat ieri. În ultimele trei luni ale acestui an, economia românească se va opri din scădere, urmînd să se înregistreze un avans faţă de trimestrul anterior, în ton cu tendinţa din zona euro, estimează analiştii ING. „Revenirea zonei euro ar trebui să fie vizibilă şi în România. Ritmul mai slab de scădere a economiei în trimestrul al doilea din 2009 în zona euro, cu doar 0,1%, a fost deja vizibil printr-o contracţie mai mică a economiei României (faţă de primul trimestru - n.r). Din acest motiv, dacă zona euro îşi reia creşterea economică, ar trebui să vedem creştere economică pozitivă în România şi în trimestrul IV din 2009, ceea ce este în linie cu estimările noastre încă din ianuarie”, se arată în raport. Mai mult, analiştii ING estimează că, în ultimele trei luni din 2009, economia României ar putea înregistra o creştere chiar mai ridicată decît în zona euro. De asemenea, evoluţia pozitivă a economiei în ultimul trimestru din 2009 ar putea avea un impact mai puternic asupra economiei în 2010 decît se aşteaptă ING pînă în prezent, mai arată raportul. „Ar putea împinge creşterea în teritoriu pozitiv pentru întreg anul 2010 şi, de asemenea, ar putea aduce rate de creştere pozitive, în ritm annual, mai rapid decît ne aşteptam. Al doilea trimestru din 2010 ar putea fi pozitiv, în comparaţie cu aşteptările noastre din prezent, ca trimestrul II să fie pozitiv”, spun analiştii. Pe de altă parte, raportul subliniază că, luînd în calcul contribuţia pozitivă a exporturilor nete, ce se va diminua, cel mai probabil, în 2010, precum şi creşterea şomajului în acelaşi timp cu temperarea creşterii salariale, consumul ar trebui să rămînă slab. „Prin urmare, o recuperare robustă pare mult de aşteptat”, se mai arată în raport. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), PIB-ul României a înregistrat deja două trimestre consecutive de scădere în ritm anual, cu 6,2% în trimestrul I din acest an şi cu 8,7% în cel de-al doilea. Comparativ cu trimestrul anterior, economia românească a înregistrat deja patru trimestre consecutive de scădere: -0,1% în trimestrul III 2008, -2,8% în trimestrul IV, -4,6% în trimestrul I 2009 şi -1,1% în trimestrul II, datele fiind ajustate sezonier. De altfel, agenţia de evaluare financiară Standard&Poor\'s (S&P) a revizuit în sens negativ estimările pentru acest an privind contracţia economiei României, de la 5%, la 7,6%, şi deficitul bugetar, de la 6% din PIB, la 6,6% din PIB, perspective mai optimiste, însă, decît cele mai recente prognoze ale Fondului Monetar Internaţional. Fondul anticipează pentru România o scădere economică de 8-8,5% în acest an, dar o uşoară creştere în 2010, de 0,5%-1%, pe fondul unei reveniri treptate care va avea loc după următoarele trei trimestre.