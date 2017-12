Patronatele au înaintat Guvernului un “decalog cu propuneri anticriză”, atrăgînd atenţia Executivului că economia României este bolnavă şi are nevoie de “transfuzii de investiţii”, au declarat, ieri, după întîlnirea de la Guvern, reprezentanţii patronatelor. “Am prezentat moduri de a construi mecanisme care să ajute economia reală. Economia e bolnavă şi are nevoie de transfuzii de investiţii. Guvernul trebuie să-şi dea seama că nu mai poate folosi banii din sistemul privat pentru economie, aceştia trebuie reinvestiţi”, a declarat preşedintele UGIR 1903, Cezar Corâci. Propunerile se referă la teme importante care ar urma să fie discutate de către Executiv în perioada următoare. Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului Român (CNPR), Mihai Manoliu, a precizat că propunerile făcute vizează, printre altele, dezvoltarea cercetării şi a învăţămîntului, acordarea de facilităţi IMM-urilor şi asigurarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea de proiecte. “Am reproşat că nu există o strategie anticriză. Am spus că şi actuala ordonanţă (privind amînarea plăţilor restante - n.r.) are doar text, dar nu şi conţinut. Nu s-au consultat cu noi, iar măsurile sînt prea teoretice şi inaplicabile”, a declarat Manoliu. Reprezentanţii patronatelor au mai cerut scutirea de la plata taxelor şi impozitelor, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, a angajatorilor care înfiinţează locuri de muncă şi care încadrează şomeri, propunerea privind reducerea cu 50% a CAS-ului în cazul acestora fiind considerată “insuficientă”. Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIMMPR), Ovidiu Nicolescu, a declarat că a prezentat Guvernului rezultatele unei anchete potrivit căreia şapte din zece firme din România au probleme, 15% declarînd că sînt falimentare. Ancheta CNIMMPR a arătat că 23% dintre firmele din România au reuşit să-şi menţină activitatea, 5% au reuşit să o amplifice, iar 72% au raportat scăderea importantă a activităţii, 15% dintre acestea declarîndu-se falimentare. De asemenea, propunerile făcute în Guvern au vizat şi mărirea efectului de multiplicare a banilor din economie, neimpozitarea profitului reinvestit pentru că o astfel de prevedere ar duce la crearea a peste 100.000 de locuri de muncă, şi la reintroducerea, în circuit, a instituţiilor care nu mai sînt vandabile. În cadrul întîlnirii de luni s-a discutat şi despre programul “Prima Casă”, reprezentanţii patronatelor cerînd ca acesta să fie concentrat pe construirea de noi locuinţe astfel încît să fie stimulate investiţiile. De asemenea, patronatele au solicitat premierului Emil Boc să renunţe la impozitul forfetar, măsură care “îşi va dovedi ineficienţa la sfîrşitul anului”. Şeful Guvernului a spus, la rîndul său, patronatelor, că una dintre priorităţile Cabinetului este investiţia publică masivă în infrastructură. “Am toată determinarea de a discuta cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, pentru a mări deficitul bugetar, dar numai pentru infrastructură. Pot să vă asigur că banii nu vor merge în plasme, premii, bonusuri sau alte lucruri de acest fel. Nu ne atingem însă de cota unică sau de TVA”, a spus Boc. În ceea ce priveşte neimpozitarea profitului reinvestit, premierul a arătat că măsura ar urma să fie aplicată începînd cu al doilea semestru, Ministerul Finanţelor avînd în vedere promovarea unui act normativ în acest sens, după discuţia cu Comisia Europeană şi FMI. O nouă întîlnire între reprezentanţii Guvernului şi cei ai patronatelor va fi organizată la jumătatea lunii august. La discuţiile de la Guvern, privind evaluarea situaţiei economice şi sociale şi analizarea măsurilor anticriză, au participat şi premierul Emil Boc, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea şi secretarul de stat pe Dialog Social din Ministerul Muncii, Valentin Mocanu.