„Economia României iese din hibernare”

Economia României va ieşi din hibernare în acest an, susţinută de exporturi, reforme şi banii de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), potrivit unei analize a băncii americane JP Morgan, care anticipează o creştere a PIB-ului de 2%. Pentru 2012, analiştii instituţiei financiare prognozează un avans de 4%. Ei notează că „tendinţa seculară a economiei de a recupera decalajul faţă de ţările dezvoltate a rămas intactă, chiar dacă performanţele recente au dezamăgit, iar atractivitatea pentru investiţii a scăzut”. În analiza JP Morgan se arată că exporturile vor reprezenta 29% din PIB în acest an, în timp ce importurile vor ajunge la 34% din PIB. În cazul investiţiilor străine directe, banca anticipează o creştere a ponderei acestora, de la 2,9 la 4% din PIB. Nu în ultimul rând, analiştii JP spun că deficitul de cont curent va fi de 5% din PIB în acest an şi se aşteaptă la o temperare a inflaţiei, în a doua jumătate a anului.