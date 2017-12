Economia României se va contracta şi în 2011

O analiză făcută de Oxford Economics scoate în evidenţă faptul că economia ţării noastre va scădea şi anul viitor. Instituţia estimează o scădere a PIB de 2,7% pentru acest an, urmată de o contracţie de 1% în 2011, prognoze mai pesimiste decât cele înaintate de FMI şi Comisia Europeană, de -2% anul acesta, respectiv plus 1,5% anul viitor. Analistul Keith Edmonds consideră că poziţia guvernului Boc a fost consolidată de avizarea legii pensiilor de către Curtea Constituţională şi de căderea moţiunii de cenzură, însă riscurile politice nu au dispărut. “Noul ministru de Finanţe trebuie să abordeze problema arieratelor, să rezolve problema împrumuturilor din piaţă la randamente de cel mult 7%, rata maximă pe care Ministerul Finanţelor este dispus să o accepte, dar şi să elaboreze şi să asigure trecerea bugetului pe 2011, pentru a menţine în grafic politica fiscală. Apoi, din aprilie, el trebuie să negocieze cu FMI pentru un acord de tip precautionary”, notează Oxford Economics. Instituţia anticipează o scădere de 2,4% a consumului privat anul viitor, după un declin de 3,9% în acest an, evoluţie care va continua să afecteze economia. “Contracţia activităţii economice din a doua jumătate a acestui an, cauzată de impactul creşterii TVA şi de reducerile salariale din sectorul public - nu mai vorbim de veniturile mult mai reduse din remitenţe - este resimţită deplin de populaţie. Încrederea consumatorilor, deja slabă, s-a prăbuşit după anunţarea măsurilor de austeritate”, se mai spune în analiză. Pe de altă parte, analiştii firmei de consultanţă PricewaterhouseCoopers (PwC) anticipează că economia României va ieşi din recesiune în 2011, când va înregistra o creştere de 1,6%, prognoză în linie cu estimările oficiale, dar inflaţia anuală va fi de 5,4%, mult în afara intervalului ţintit de BNR.