Economia României va începe să crească din... 2010

Economia României va începe să crească „cam” în a doua jumătate a anului viitor, a declarat Kenneth Orchard, analist la Moody\'s, agenţie de rating care a ridicat de la 5,7%, la 8,9% estimarea privind scăderea PIB pentru 2009. „Ne-am revizuit recent estimările privind contracţia economiei României în acest an, pînă la o scădere de 8,9%. Datele privind importul indică un declin mai degrabă dramatic al cererii locale. Presupunem că acest trend va continua în restul anului 2009 şi la începutul lui 2010. Economia ar trebui apoi să înceapă să crească cam în a doua jumătate a anului 2010”, a declarat Agenţia de evaluare financiară. Moody\'s a revizuit, cel mai recent în luna iulie, prognoza privind contracţia economiei României în 2009, de la 4%, la 5,7%. Orchard a menţionat că economia românească ar putea înregistra o performanţă mai bună decît estimările agenţiei de rating, în special dacă principalele economii din Europa înregistrează o revenire „puternică” în a doua jumătate a acestui an. „Partea locală a economiei se pare că va continua să înregistreze o evoluţie slabă pentru cel puţin câteva trimestre, întrucît se confruntă cu efectele tîrzii ale anilor de boom economic. Revenirea pe plan local va depinde probabil de acţiunile adoptate de guvern în următorii 1-2 ani, dar şi de evoluţia situaţiei sistemului bancar european”, a explicat analistul agenţiei. Moody\'s este singura mare agenţie de rating internaţională care mai acordă României calificativ cu recomandare de investiţii, după ce Fitch şi Standard & Poor\'s au retrogradat România în toamna anului trecut la nivelul speculativ (junk). Economia şi-a adîncit scăderea în al doilea trimestru la 8,8% comparativ cu perioada similară din 2008, de la 6,2% în primele trei luni. După primele şase luni, datele statistice indică o scădere a PIB de 7,6%. Guvernul şi Fondul Monetar Internaţional estimează pentru întregul an o contracţie economică de 8-8,5%.