Economia României va scădea pînă la 7-8%!

Fondul Monetar Internaţional (FMI) lucrează la un nou cadru macroeconomic pentru România, în contextul primei evaluări de la începutul lunii august a acordului stand-by, care anticipează, printre altele, accentuarea scăderii economice în acest an de la 4,1%, prognoza actuală, la 7-8%. „În prezent, FMI lucrează la noul cadru macroeconomic al României, în contextul primei evaluări asupra acordului stand-by, de la începutul lunii august. Noua prognoză de scădere economică luată în calcul în noul cadru se situează între 7% şi 8%. Cei de la FMI încă nu au stabilit o cifră exactă deoarece aşteaptă anumite date despre evoluţia economiei în trimestrul doi, însă din informaţiile culese pînă acum, noua estimare a PIB va fi situată în acest interval. Cel mai probabil, şi ceilalţi indicatori macroeconomici vor fi modificaţi, însă în ceea ce priveşte deficitul de cont curent şi inflaţia, ajustarea se va face în jos”, au declarat surse care vor participa la discuţiile cu FMI din luna august. Economia s-a contractat cu 6,2% în primul trimestru, comparativ cu perioada similară a anului trecut, însă unii economişti sînt de părere că PIB-ul ar putea înregistra niveluri şi mai scăzute în trimestrele următoare. Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Eugen Dijmărescu, declara în luna iunie că punctul cel mai de jos al recesiunii va fi atins în trimestrul trei, în contextul în care există o „aplecare în jos” a creditelor noi acordate companiilor. Prognoza pe care FMI a anunţat-o după încheierea negocierilor cu autorităţile române din luna martie indică o contracţie economică de 4,1% din PIB pentru 2009. O delegaţie a FMI va veni la Bucureşti la începutul lunii august, pentru prima evaluare a acordului stand-by, aprobat de boardul instituţiei în luna mai. La negocierea acordului, autorităţile române şi reprezentanţii FMI au convenit criterii de performanţă pentru deficitul bugetar şi inflaţie, pornind de la un scenariu macroeconomic bazat pe o scădere a PIB cu 4,1% în acest an. Ţintele privind deficitul bugetar pentru iunie şi septembrie sînt de 14,5 miliarde lei la jumătatea anului (2,73% din PIB), respectiv 18,6 miliarde lei (3,5% din PIB) la finele primelor nouă luni. România are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, bani care intră în rezerva BNR, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă de la FMI, de 5 miliarde de euro, a intrat în luna mai la rezerva BNR, iar primii bani de la UE (1,5 miliarde de euro) vor veni pînă la sfîrşitul lunii iulie.