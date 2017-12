„Economia României va stagna în 2010”

Economia României, precum şi cea a Bulgariei şi Ungariei vor stagna în 2010, iar ţările baltice vor rămâne în recesiune, dar toate statele Europei Centrale şi de Est vor reveni la creştere în 2011, deşi redresarea va fi lentă, potrivit Institutului pentru Studii Economice Internaţionale din Viena. În 2011, România va consemna un avans economic de 3%, urmat de o creştere de 4% în 2012, estimează institutul. În Bulgaria şi Ungaria, creşterea economică ar urma să fie de 3% în 2011 şi 3,5% anul următor. Polonia va consemna în acest an un avans de 2,5%, urmat de 3% în 2011 şi 3,4% în 2012. Pentru Cehia, institutul prognozează un ritm de dezvoltare de 1% în 2010, de 2,6% anul viitor şi 3,5% în 2012. Estonia, Letonia şi Lituania vor rămâne în acest an în recesiune, cu scăderi ale Produsului Intern Brut (PIB) de 1,5%, 4,5%, respectiv 3%. În 2011, cele trei state vor consemna creşteri ale PIB de 2%, 1%, respectiv 2%, urmate de avansuri de 4%, 2% şi 3% un an mai târziu. La nivelul primelor zece state nou intrate în UE este aşteptată o creştere economică de numai 1% în 2010, după declinul mediu de 3,6% consemnat în 2009. Institutul notează că declinul relativ moderat al PIB-ului din regiune reflectă ponderea mare a economiei Poloniei, singurul stat din Uniunea Europeană care a înregistrat creştere economică în 2009. La nivelul UE 15 (statele membre mai vechi ale Uniunii) şi UE 27, institutul prognozează o creştere economică de 0,7% în acest an şi 1,7% în 2011.