Economia se va reduce cu 1,9%

Comisia Europeană (CE) estimează că economia României va scădea cu 1,9% la finalul acestui an, dar se aşteaptă ca aceasta să avanseze cu 1,5% în 2011, în special ca urmare a investiţiilor, potrivit prognozei de toamnă. Comisia se aşteaptă ca economia României să avanseze cu 1,5% anul viitor în special ca urmare a investiţiilor, în vreme ce companiile şi-au ajustat liniile de producţie pentru a îndeplini cererea externă crescută. Potrivit CE, deficitul de cont curent este prognozat să ajungă la 5,5% din valoarea nominală a Produsului Intern Brut (PIB) în 2010, faţă de 4,5% în 2009, în principal ca urmare a diminuării sumelor trimise în ţară de cei ce lucrează în străinătate. Totuşi, această evoluţie reprezintă o îmbunătăţire comparativ cu cifrele înregistrate în perioada 2006-2008, se mai arată în raport. De asemenea, prognoza de toamnă prevede că deficitul bugetar ar trebui să se reducă la 4,9% din PIB în 2011 şi la 3,5% în 2012. În plus, oficialii Comisiei estimează şi că majorarea taxei pe valoarea adăugată şi creşterea preţurilor pentru mâncare va împinge inflaţia spre 8% în 2010, de la 4,6% anul trecut, dar că inflaţia anuală se va încadra în intervalul ţintit de Banca Naţională a României, de 3% plus sau minus un punct procentual la finalul lui 2011 şi în 2012.