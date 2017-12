Economia va creşte cu peste 0,5%

Coface estimează că economia României va creşte cu peste 0,5% în acest an, pe baza revenirii din criză a statelor europene şi a SUA, iar inflaţia va scădea de la 4,8%, în 2009, la 4% în 2010. „Noi estimăm pentru acest an o creştere economică în România de peste 0,5%, dar poate fi chiar de 1%, pe baza revenirii din criză în acest an a statelor europene, dar şi a Statelor Unite ale Americii”, a declarat directorul general al Coface pentru România, Bulgaria şi Slovacia, Cristian Ionescu. Coface estimează un sold al contului curent negativ de 6% din Produsul Intern Brut (PIB), în creştere de la 5,6% în 2009, în timp ce datoria ar urma să avanseze la 62% din PIB, de la 55,4% anul trecut. „Nu trebuie să ne îngrijorăm fantastic în ceea ce priveşte datoria externă, întrucât alte state, precum Japonia sau Marea Britanie, au niveluri mult mai ridicate, de peste 100%”, a spus Ionescu. De asemenea, Coface previzionează un nivel al inflaţiei de 4%, în coborâre de la 4,8%, în 2009. Totodată, serviciul datoriei publice este estimat să scadă la 24,9% din exporturi, de la 27,3% în 2009. Nivelul exporturilor va avansa în acest an la 37,1 miliarde dolari, de la 34,3 miliarde dolari anul trecut, în timp ce importurile se vor situa la 50,7 miliarde dolari, comparativ cu 46,6 miliarde dolari anul trecut.