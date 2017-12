Economia va scădea cu 2%

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a îmbunătăţit prognoza referitoare la scăderea economiei României în acest an, de la 3% la 2%, ca urmare a apariţiei unor semne de redresare, iar pentru anul viitor anticipează un avans modest. Pentru 2011, BERD a menţinut estimarea la o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 0,9%, se arată în raportul trimestrial al băncii privind perspectivele economice ale statelor unde instituţia financiară este prezentă. Ţările care au încheiat acorduri de finanţare cu FMI (Bosnia Herzegovina, România şi Serbia) se confruntă cu mari dificultăţi în respectarea angajamentelor de reducere a cheltuielilor, iar statele fără sprijinul Fondului Monetar Internaţional au şi ele sarcina dificilă de a le ţinte sub control. Banca remarcă o îmbunătăţire uşoară a perspectivelor economice în România şi Bulgaria. În România, au apărut semne distincte de redresare, respectiv creşterea puternică a exporturilor, un sezon turistic bun şi perspectiva unei producţii agricole ridicate, elemente care contribuie la compensarea problemelor din alte sectoare şi cererea de consum redusă. Cu toate acestea, economia românească se va contracta în acest an, iar anul viitor va reveni la o creştere modestă, se arată în raport. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, înfiinţată în 1991, este prezentă în 29 de ţări, având obiectivul susţinerii tranziţiei spre economia de piaţă.