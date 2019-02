Economie „efervescentă“ - cu 10% mai multe dizolvări de firme

Numărul de companii dizolvate a crescut în 2018 cu 10,13%, la 34.358 unităţi, faţă de 31.197 în anul precedent, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 6.717 firme (în creştere cu 12,42% faţă de 2017) şi în judeţele Cluj - 1.860 (plus 37,37%), Timiş - 1.832 (plus 16,84%) şi Constanţa - 1.605 (plus 4,36%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost în judeţele Harghita - 198 (minus 47,06%), Covasna - 202 (plus 24,69%) şi Călăraşi - 223 (minus 21,75%). Raportat la 2017, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Giurgiu (plus 87,43%), Suceava (plus 52,90%) şi Vrancea (plus 48,33%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Harghita (minus 47,06%), Dolj (minus 39,33%) şi Braşov (minus 29,27%). Domeniul de activitate care a avut cele mai multe dizolvări de firme, în primele 11 luni din 2018, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, unde au fost dizolvate 10.788 firme.