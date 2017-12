Economii de 60 miliarde lei stau degeaba

O treime dintre economiile românilor stau în depozite overnight, la dobândă zero; în 2010, procentul era mult mai mic (20%), spune CEO-ul BRD Asset Management, Mihai Purcărea - „Dacă ne uităm la datele Băncii Naționale, circa 60 miliarde lei din banii populației stau în depozite overnight (conturi curente, depozite la vedere). Acei bani sunt sacrificați, pentru că nu câștigă nimic, nu aduc niciun fel de valoare nici pentru ei și nici pentru economie. În 2010, aproximativ 20% dintre economiile românilor erau în depozite overnight. Acum, procentul este enorm, de 35%. Vă puteți imagina, în timp, ce pierdere de capital înseamnă asta“. La companii, situația este și mai complicată - două treimi din economii se află în depozite cu dobândă zero. „Să comparăm tot cu 2010. Atunci, procentul era sub 50%. Nu înțeleg exact care este explicația. Posibil ca și dobânzile foarte mici care sunt în acest moment să ducă la o oarecare lipsă de interes în a plasa banii în depozite cu un orizont mai lung. Un depozit bancar, în acest moment, aduce un randament de circa 1%. Să ne uităm la un instrument simplu - titlurile de stat. Cele la zece ani au un randament de 3,7%. Între 1 și 3,7% este o diferență fantastic de mare. Dacă ne uităm la alte active un pic mai complexe, mai riscante, cum ar fi acțiunile, acolo vorbim de un alt potențial de randament care ar schimba semnificativ profilul avuției. Anul acesta, bursa din România a crescut cu 18%, beneficiind de un mediu macroeconomic foarte bun, iar asta s-a văzut în valoarea acțiunilor companiilor listate, care a urcat mult. Este păcat că noi, băncile, nu participăm la acest plus economic atât de mult cât am putea“, mai spune Purcărea.