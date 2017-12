“Economiile” care generează cozi la permise

AGLOMERAŢIE Veştile legate de schimbarea Codului Rutier au generat aglomeraţie la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Constanţa. Din 3 ianuarie, de când au fost deschise ghişeele instituţiei, aprox. 300 de persoane au solicitat zilnic să-şi preschimbe permisul de conducere. Potrivit şefului Serviciului, Romeo Tecău, mulţi dintre şoferi s-au îngrămădit să-şi înnoiască actele înainte ca noul Cod Rutier să intre în vigoare şi să-i oblige pe şoferi să-şi facă analize medicale. De altfel, aceasta este una dintre cele mai importante modificări în viitorul Cod Rutier, care va intra în vigoare din 19 ianuarie. Mai mult, noul Cod arată că examenul medical se va face pe cheltuiala şoferilor. Pentru a scăpa de povara cheltuielilor cu vizita medicală, şoferii au posibilitatea de a-şi reînnoi permisul între 3 ianuarie şi 18 ianuarie, de luni până miercuri, între 8.30 şi 16.30, joi între orele 8.30 şi 18.30 şi vineri între orele 8.30 şi 14.30.

MOTIVE Vizita medicală obligatorie nu este însă singurul motiv pentru care posesorii de permise de conducere preferă să stea la cozi interminabile. Pe mulţi dintre şoferi i-a împins la cozi ideea unei posibile modificări a taxelor pentru eliberarea permisului. “Am auzit că vom plăti mai mult pentru noile permise. De aceea am venit. Dacă avem posibilitatea să-l schimbăm acum, de ce să n-o facem?”, se întreba, ieri, retoric, Narvim Memet, unul din şoferii grăbiţi să preschimbe permisul. De grija faptului că documentul va expira în vară, când nu va avea timp să stea pe la cozi, un alt constănţean a profitat de timpul liber pe care îl are în aceste zile şi a venit să-şi înnoiască permisul. Şi, pentru că pretinsa scumpire a permisului este o temere exprimată frecvent de cei care stau la cozi, Tecău a explicat că nici nu se pune problema modificării taxei de 68 de lei. Codul Rutier mai conţine şi alte modificări. Una dintre cele mai importante modificări aduse legii este legată de valabilitatea permiselor de conducere. Noile permise vor fi valabile zece ani în cazul şoferilor amatori, la fel ca şi până acum, şi redusă la jumătate - la cinci ani - în cazul profesioniştilor. “Permisele deja emise şi aflate în uz sunt în continuare valabile până la expirare şi nimeni nu este obligat să vină să le preschimbe până în 19 ianuarie”, a declarat Tecău, pentru a risipi speculaţiile pe această temă. Mai mult, din 19 ianuarie, şoferii care îşi pierd permisul de conducere ori acesta este furat sau distrus primesc în schimb un duplicat care, practic, continuă perioada de valabilitate până la sfârşitul acesteia. Permisele de conducere vor fi eliberate atât după pierderea documentului, cât şi la expirare, fără ca şoferul să susţină un nou examen medical.