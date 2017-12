Economiile din băncile româneşti, garantate la un nivel de trei ori mai mic decît în UE

Românii n-ar trebui să ducă grija banilor economisiţi la băncile din ţară, teoretic. Economiile populaţiei în băncile româneşti sînt garantate prin Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (instituţie înfiinţată în 1996), dar în limita a 20.000 de euro/deponent, indiferent de moneda în care s-au realizat plasamentele. Oficialii dau asigurări că România are instituţii financiare solide şi un sistem special de garantare a depozitelor. Suma garantată a crescut de la an la an şi, începînd cu 1 ianuarie 2007, a ajuns la echivalentul a 20.000 de euro pentru fiecare deponent al unei bănci. Astfel, în cazul în care o bancă intră în faliment, fiecare deponent îşi recuperează banii depuşi plus dobînzile aferente în limita acestui plafon în termen de trei luni de la declanşarea procedurii de faliment. Pentru diferenţă, va trebui să acţioneze în justiţie, pe cont propriu, administratorii băncii. De aceea este recomandat ca pentru sume mai mari de 20.000 de euro să se opteze pentru plasamente la mai multe bănci. La începutul lunii septembrie 2008, în schema de garantare a depozitelor din România erau incluse 33 de instituţii de credit persoane juridice române, din care 32 de bănci şi Banca Centrala Cooperatistă CREDITCOOP. Resursele financiare ale Fondului provin de la aceste instituţii de credit, ale căror contribuţii au scăzut în ultimii ani datorită însănătoşirii sistemului bancar. Pentru 2008, cota contribuţiei anuale a instituţiilor de credit participante la Fond a fost stabilită, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, la 0,1% din depozitele atrase şi au fost încheiate convenţii pentru linii de credit stand-by în sumă totală de 190 milioane euro, în echivalent lei. În caz de necesitate, Fondul poate accesa aceşti bani. În cee ce priveşte depozitele la sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine avînd sediul în celelalte state membre ale Uniunii Europene, acestea sînt garantate în ţările de origine ale băncii mamă, începînd cu 1 ianuarie 2007. În cazul falimentului unei astfel de sucursale, despăgubirea deponenţilor garantaţi, persoane fizice şi juridice, urmează a se face de schemele de garantare a depozitelor din ţările de origine. Cum falimentele bancare ocolesc momentan România, eficacitatea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu se poate măsura concret încă, pentru că fără faliment nu se fac despăgubiri către deponenţi. Sincer, nici românii nu şi-ar dori să fie puşi în faţa faptului împlinit - falimentul - şi să alerge după banii adunaţi la bancă pentru zile negre. Sistemul românesc de garantare a depozitelor bancare mai are de lucrat la plafonul „despăgubirilor” pentru deponenţi, care la noi este de cel puţin trei ori mai mic decît în UE; de exemplu, Franţa garantează în limita a 70.000 de euro/deponent.