Economisim ca niște țărani!

Aproape 30% dintre românii care economisesc o fac pentru copii, peste media europeană, de 25%, însă sub cea mondială (34%), dar preocupările financiare pentru viitor provin mai degrabă din tradiţie, nu dintr-o programare concretizată în soluţii financiare corecte, potrivit unui studiu Erste. „Modul de gândire cu privire la susținerea copiilor nu este unul pe termen lung, printr-o investiție care să îl ajute pe copil peste ani. De multe ori, părinții fac eforturi pentru a cumpăra copilului un calculator sau o tabletă. Nu putem vorbi despre o educație financiară modernă, ci mai degrabă de una cu rădăcini în tradiția noastră rurală“, spune sociologul Adina Nica. Principala sursă de educație financiară a tinerilor din România rămâne familia (85%); urmează școala (9%) și băncile (5%), potrivit studiului Erste. Cercetarea mai relevă că tinerii cu vârste între 14 și 25 ani din România cheltuiesc, în medie, 33 euro lunar pe haine, încălțăminte și alte accesorii asociate, cu mult peste media celorlalte țări din estul și centrul Europei. Ei sunt întrecuți doar de austrieci, care cheltuiesc 57 euro. Cehii și slovacii alocă 21 euro, ungurii - 17 euro, croații - 22 euro, iar sârbii - 18 euro. De asemenea, exceptând Austria, România are cei mulți tineri din grupa de vârstă 17 - 19 ani care dețin un smartphone și, să nu uităm, o rată de promovabilitate a Bacalaureatului sub 50%.