Economisirea estivală, promovată cu dobânzi atractive

Clienţii Alpha Bank pot deschide conturi de economisire în lei sau euro, cu dobândă variabilă, de până la 5,5% pe an pentru lei şi 3% pentru euro, sumele capitalizându-se lunar, a anunţat ieri banca. „Pentru conturile în lei, dobânda este 2,75% pe an, dacă sumele sunt mai mici de 500 lei, 5% pentru sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei, şi 5,5% pentru valori peste pragul de 10.000 lei. În cazul conturilor în euro, dobânzile variază între 2 şi 3% pe an, crescând cu 0,5 puncte procentuale pentru aceleaşi praguri, exprimate în euro”, spun reprezentanţii băncii. Suma minimă pentru deschiderea contului este de 100 lei sau 25 euro; pentru conturile deschise până la finalul lui august, comisionul lunar de administrare este redus cu 75%, timp de 12 luni, la 1 leu, respectiv 0,25 euro. (P.N.)