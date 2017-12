Ecotaxa distruge mitul pungilor gratuite!

Raiul pungilor gratuite luate cu toptanul de la casele supermarketurilor se va transforma, din 2009, în iad. Tristeţea românilor care se vor simţi trădaţi de faptul că nu vor mai avea cum să-şi care gunoiul, să-şi pună cartofii şi să-şi impresioneze vecinii cu snopurile de pungi inscripţionate de diverse firme, va fi de nealinat. Şi asta încă nu-i nimic! Începînd cu 1 ianuarie 2009, tot ce nu este pungă biodegradabilă se va… plăti! Guvernul a decis să introducă o taxă în cuantum de 20 bani/bucată pentru pungile de tip sacoşă confecţionate din materiale care nu sînt biodegradabile, distribuite gratuit în prezent de comercianţi, taxă percepută de la firmele care introduc pe piaţă astfel de ambalaje. Noua taxă, intitulată „ecotaxă”, va fi evidenţiată distinct pe documentele de vînzare, va fi vărsată la Fondul pentru Mediu, iar valoarea acesteia va trebui afişată la loc vizibil, pentru informarea consumatorilor finali, conform unei ordonanţe aprobate, miercuri, de Guvern. Actul normativ completează sursele din care se constituie veniturile Fondului pentru Mediu, prin introducerea taxei pe poluare auto, a contribuţiei financiare a autorităţilor locale şi a ecotaxei. Taxa va fi declarată şi plătită lunar de către comercianţi, pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. Pentru neachitarea taxei la termen, vor fi calculate majorări de întîrziere conform Codului de procedură fiscală. Pentru neafişarea la loc vizibil, în vederea informarii consumatorilor finali, a valorii ecotaxei, inspectorii Gărzii Naţionale de Mediu vor aplica amenzi cuprinse între 2.000 lei şi 2.500 lei. „În ultimii ani, România s-a confruntat cu problema volumelor mari de deşeuri de ambalaje, în special a ambalajelor de desfacere - pungile de tip sacoşe, care se regăsesc în mare masură abandonate în mediu. Creşterea într-un ritm alarmant a consumului de pungi de tip sacoşe fabricate din materiale greu biodegradabile, de minim 100 ani, a condus la generarea unor cantităţi importante de deşeuri greu biodegradabile. Introducerea ecotaxei are rolul de a micşora consumul de astfel de ambalaje prin descurajarea distribuţiei gratuite a acestora şi, nu în ultimul rînd, de a încuraja producţia de ambalaje din materiale biodegradabile sau din matriale reciclabile”, se arată în ordonanţa aprobată de Guvern. Amintim că, la începutul acestui an, ministrul Mediului, Attila Korodi, a anunţat că va propune o lege prin care pungile de plastic nebiodegradabile, disponibile gratuit la comercianţi, să fie taxate “drastic”, pentru a-i determina pe vînzători să folosească ambalaje alternative din materiale biodegradabile, pentru care nu va fi percepută nicio taxă. Ministrul a arătat că nu dispune de pîrghiile legale pentru a interzice complet punerea în circulaţie a pungilor de acest tip, astfel încît există posibilitatea ca unii agenţi economici să vîndă ambalajele la un preţ care să acopere noua taxă. “Vom face campanii de comunicare pe această temă şi mizăm şi pe crearea unei concurenţe în acest domeniu în sensul că, probabil, vor apărea retaileri care vor prefera să renunţe la ambalajele nedegradabile în favoarea pungilor fie din plastic biodegradabil, fie din hîrtie. Sperăm ca taxarea să descurajeze operatorii care pun în circulaţie acest gen de ambalaje şi să-i facă să se reorienteze spre ambalaje ecologice, după exemplul Irlandei, unica ţară din UE unde funcţionează acest sistem”, a spus atunci Korodi. Situaît mai tragică cu cît, un studiu realizat de Ministerul Mediului indică, teoretic, că un român foloseşte 250 astfel de pungi într-un an, iar durata de utilizare a fiecăruia dintre aceste ambalaje este de doar 20 minute?!