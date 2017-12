Ecouri lungi și triste de la Eurovision

Călin Goia de la Voltaj a fost trist, ieri, chiar în ziua în care a împlinit 40 de ani. Deși era cotată de casele de pariuri cu șanse mari de ocupare a locului al 22-lea la Eurovision, România a reușit, prin piesa trupei Voltaj „De la capăt”, să se claseze pe locul al 15-lea. Performanța reprezentanților țării noastre în finala de sâmbătă noapte, din capitala Austriei, a fost insuficientă pentru a-i aduce măcar o consolare liderului Voltaj, în ciuda faptului că România a devansat în clasament țări importante, precum Germania sau Spania, cu piese nu tocmai rău cotate.

REGRETE „Ne pare foarte rău că nu am putut să aducem mai multă bucurie românilor, dar ne bucurăm că am făcut cunoscută campania noastră (n.r. - „De la capăt”) şi mergem mai departe”, a spus Călin Goia. „Este cel mai mare eveniment muzical, concurs muzical şi atât timp cât eşti în finală este o realizare. Am venit cu un alt gând, de a fi mult mai sus decât am reuşit, dar nu ne demoralizăm şi nu ne oprim”, a continuat Călin Goia.

CIUDĂȚENII ȘI CONTROVERSE Europa și-a arătat din nou fața ei ciudată prin voturile care la fiecare ediție dau peste cap așteptările. Pentru români, una dintre cele mai mari dezamăgiri a fost faptul că, pentru prima oară în ultimii zece ani, România nu a mai primit niciun vot din partea Italiei, care era printre cele mai generoase state, oferind puncte țării noastre datorită românilor care votau din Peninsulă. O altă „ciudățenie” a fost și poziția Rusiei în acest clasament pe locul al doilea, cea mai mare țară din lume primind masiv voturi din țări vest-europene. Deși era cotat drept favorit de casele de pariuri, câștigătorul suedez Måns Zelmerlöw a impresionat mai mult prin calitățile fizice decât prin cele artistice, fiind desemnat și cel mai sexy participant al acestei ediții. Un alt atu al suedezului a fost considerat mesajul pozitiv al piesei, în timp ce show-ul cu omuleți proiectați pe scenă care dansau cu solistul nu s-a ridicat la nivelul altor piese care au obținut poziții net inferioare. O altă controversă legată de finală, care a persistat încă de anul trecut, a fost prezența activă în cadrul show-ului a câștigătorului de anul trecut al competiției, transexualul Conchita Wurst, care s-a afișat nebărbierit în rochii de seară.

COMPETIȚIA A INTRAT ÎN CARTEA RECORDURILOR Eurovision a stabilit un record mondial Guinness, fiind desemnată cea mai longevivă competiţie muzicală anuală de televiziune din lume, anunţul fiind făcut în direct în timpul finalei concursului muzical ajuns la cea de-a 60-a ediţie.

Finala Eurovision 2015, care a fost organizată sâmbătă seară la Viena şi a fost câştigată de Måns Zelmerlöw din Suedia, a fost urmărită de aproximativ 195 de milioane de oameni din 45 de ţări, între care s-a numărat şi China, care a difuzat această competiţie pentru prima dată. Måns Zelmerlöw a câştigat competiţia din acest an, cu piesa „Heroes”, care a obţinut un total de 365 de puncte. Pe locul al doilea în clasamentul final s-a situat reprezentanta Rusiei, Polina Gagarina, care a interpretat melodia „A Million Voices”, în timp ce Italia a ocupat locul al treilea.