„Ecoweb” - O Resursă Naţională Pentru Educaţia Ecologică

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) anunţă lansarea oficială a Proiectului EcoWeb. Proiectul are ca scop promovarea activităţilor de educaţie ecologică pe teritoriul României şi îmbunăţirea colaborării dintre autorităţile publice de mediu şi şcoli, precum şi organizaţiile non-guvernamentale ce activează în acest domeniu. Proiectul EcoWeb îşi propune să întărească relaţia dintre organizaţiile guvernamentale din România şi instituţiile societăţii civile prin realizarea şi promovarea unei baze de date privind educaţia ecologică la nivel naţional. Prin realizarea acestui instrument educaţional, proiectul răspunde cîtorva necesităţi urgente cu care se confruntă societatea românească: necesitatea privind dialogul şi colaborarea între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă, precum şi necesitatea privind creşterea conştientizării şi a educaţiei în ceea ce problemele de mediu cu care se confruntă România. “Un mediu curat şi sănătos depinde de comportamentul şi conştiinţa fiecărei persoane. Proiectul EcoWeb va împărtăşi tinerilor lecţii privind protecţia mediului şi va permite creşterea unei noi generaţii de cetăţeni responsabili în ceea ce priveşte mediul înconjurător”, a spus preşedintele ANPM, Mihail Fâcă. “Proiectul EcoWeb ilustrează una din numeroasele modalitaţi de colaborare dintre Corpul Păcii România şi ANPM în vederea atingerii scopurilor comune” precizează Ken Goodson - director Corpul Păcii România. “Prin îmbinarea resurselor şi experienţei ambelor organizaţii, vom putea să punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi materiale privind educaţia ecologică şi să precizăm contribuţia şcolilor, organizaţiilor non-guvernamentale şi a diferitelor persoane în domeniul educaţiei ecologice”. Proiectul EcoWeb are trei obiective principale şi anume: crearea unui website cu materiale educaţionale privind mediul, accesibil publicului, evidenţierea contribuţiilor depuse de diferite persoane sau organizaţii implicate în procesul de educaţie ecologică şi crearea unei reţele de comunicare şi colaborare între organizaţiile non-guvernamentale, şcoli şi autorităţile publice. Tuturor celor care trimit planuri de lecţii le va fi recunoscută contribuţia prin postarea materialelor concepute pe pagina de internet a proiectului, iar cei care trimit mai mult de cinci planuri vor fi menţionaţi pe site sub numele de “Parteneri în proiect”. Mai multe informaţii privind proiectul pot fi găsite pe pagina de internet: www.anpm.ro. Termenul limită pentru transmiterea planurilor de lecţii este 17 aprilie 2009, iar website-ul va fi disponibil pentru public în mai 2009. Proiectul EcoWeb este finanţat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în parteneriat cu Corpul Păcii şi Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Corpul Păcii este o agenţie guvernamentală a Statelor Unite ale Americii, creată de preşedintele John F. Kennedy în vederea promovării păcii la nivel mondial, dezvoltarea comunităţilor şi a prieteniilor inter-culturale. Astăzi, Corpul Pacii are 146 voluntari americani, care lucrează în şcoli, instituţii guvernamentale şi organizaţii non-guvernamentale în 39 dintre judeţele României.