Eddie Murphy a plecat în vacanţă

În fiecare an, cu consecvenţă, actorul american de culoare şi armata de cinci copii pe care îi are îşi petrece vacanţa în complexul hotelier de lux de pe insula Maui. Eddie Murphy şi moştenitorii săi cu vîrste cuprinse între 4 şi 16 ani au parte de un sejur de vis, avînd în vedere că preţul unei nopţi petrecute la hotelul de cinci stele este de 10.700 de dolari. Noutatea din acest an constă în lipsa obişnuitei doamne Murphy, îndrăgitul actor punînd capăt mariajului său de 12 ani cu Nicole Mitchell. Eddie Murphy are o relaţie din ce în ce mai serioasă cu Melanie Brown, cunoscută lumii întregi sub pseudonimul Scary Spice fiind membră a popularei trupe Spice Girls. La rîndul său, Melanie B nu şi-a uitat acasă fiica de şapte ani, Phoenix Chi, pe care a avut-o în urma relaţiei cu dansatorul Jimmy Gulzar de care s-a despărţit în an ul 2000.

Eddie Murphy şi Melanie Brown s-au cunoscut la o petrecere în luna iunie. De la întîlnirea lor de la Leeds, cei doi nu s-au mai despărţit, deşi au reuşit să stea departe de paparazzi. Melanie B, în vîrstă de 31 de ani, s-a mutat deja în casa vedetei din Los Angeles. Actorul american de 45 de ani nu are ochi decît pentru iubita sa, relaţia celor doi primind o liniştitoare binecuvîntare din partea familiei Murphy.