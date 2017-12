Eddie Murphy s-a logodit cu iubita sa, Tracey Edmonds, în pofida conflictului cu fosta lui parteneră, Mel B, privind paternitatea copilului pe care îl are cu aceasta. Actorul i-a oferit logodnicei un inel cu un diamant imens săptămîna trecută. “Va fi o nuntă privată, fără multă publicitate şi foarte romantică”, a declarat un prieten al cuplului.

Vestea logodnei lui Eddie Murphy a fost o lovitură pentru Mel B, care se pregăteşte pentru turneul reunificatei trupe Spice Girls. Cîntăreaţa în vîrstă de 32 de ani este încă nemulţumită de modul în care Murphy, care are 46 de ani, a pus capăt relaţiei cu ea într-o emisiune TV de anul trecut, în timp ce Mel era însărcinată. Pentru că Murphy a pus sub semnul întrebării paternitatea copilului, a fost efectuat un test de paternitate care arată că el este tatăl lui Angel Iris, fetiţa care are actualmente patru luni.

Mel B s-a declarat dezgustată de comportamentul lui Eddy Murphy şi l-a acuzat că nu îşi asumă responsabilităţile. “Trebuie să îşi asume responsabilitatea. Nu mă refer la bani, ci la faptul că Angel trebuie să aibă şi mamă şi tată”, a spus ea într-un interviu.