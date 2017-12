Edificii celebre din lumea întreagă sting luminile pentru binele planetei

Mari edificii ale planetei, precum Taj Mahal, Turnul Eiffel şi Empire State Building, vor fi cufundate în întuneric, sâmbătă seară, în cadrul iniţiativei Ora Pământului, un eveniment anual care îi mobilizează pe oameni, fie doar şi pentru o oră, să lupte împotriva încălzirii globale. La ora locală 20.30, luminile din edificii şi monumente din peste 150 de ţări vor fi stinse timp de o oră, pentru a marca astfel cea mai mare manifestare ecologistă din lume. Vor fi cufundate în întuneric Portul din Sydney, Poarta Brandenburg, Cascada Niagara, Turnul Burj Khalifa, Cetatea Dubrovnik din Croaţia, Stadionul Olimpic din Beijing, străvechea citadelă Erbil din Kazahstan, dar şi alte obiective turistice, precum pieţele al-Jundi şi Palestina din Gaza, Mica Sirenă din Copenhaga şi replica din Florenţa a celebrei statui David, realizată de Michelangelo.

Iniţiativa Ora Pământului a fost lansată de World Wide Fund for Nature (WWF) în 2007, în Australia. În acel an, expresia la ordinea zilei a fost ”Stinge lumina pentru binele planetei”, iar scopul acţiunii a vizat conversia către energiile regenerabile. Luminile din Opera din Sydney nu vor fi stinse în acest an, însă clădirea va fi înconjurată, sâmbătă, de un halou verde. De atunci, campania Ora Pământului a căpătat o dimensiune mondială şi a captat interesul a sute de milioane de persoane.

În fiecare an se înregistrează tot mai mulţi participanţi, însă tot în fiecare an se înregistrează şi un nou record de gaze de seră eliminate în atmosferă, ducând încălzirea globală spre o creştere a temperaturii globale cu 3-5 grade Celsius, în condiţiile în care oamenii de ştiinţă afirmă că, dincolo de o creştere mai mare de + 2°C, o limită fixată de comunitatea internaţională, sistemul climatic al Terrei riscă să fie destabilizat. În 2012, organizatorii evenimentului au dorit să depăşească cadrul strict al mobilizării populaţiei în privinţa problemelor climei şi au lansat o campanie secundară, în aceeaşi zi, pentru a determina persoanele private, companiile şi politicienii să se angajeze în proiecte de mediu de oricare altă natură. Astfel, în Rusia, în 2012, militantţii ecologişti au profitat de Ora Pământului pentru a obţine 100.000 de semnături pentru a proteja spaţiile maritime din zonele de exploatare petrolieră, iar fostul preşedinte din Botswana, Festus Mogae, s-a angajat să planteze un milion de copaci în ţara lui, începând cu plantarea a 100.000 de arbori într-o zonă din sud, foarte degradată din punct de vedere ecologic.