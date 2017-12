Ediţia 2007 a SIAB, într-un nou spaţiu

Ediţia din acest an a Salonului Internaţional Auto din Bucureşti (SIAB) va reuni 200 de mărci de autovehicule şi subansamble, din care 35 de mărci de maşini şi 100 de modele în premieră pe piaţa locală. Thierry Hesse, preşedintele organizatorului evenimentului, firma AMC Promotion, a declarat că ediţia din acest an a salonului, care va fi organizată între 5 şi 14 octombrie, va avea loc într-un nou spaţiu, respectiv Metro Otopeni. Suprafaţa de expunere va fi de 50.000 de metri pătraţi, în creştere cu 25-30% faţă de ediţia precedentă, din 2005. \"Mai avem încă 6.000 de metri pătraţi disponibili, care nu au fost, însă, contractaţi. Cea mai mare suprafaţă a fost închiriată de Porsche România, care a contractat 3.000 de metri pătraţi. Expozanţii de subansamble îşi vor prezenta dispozitivele într-o hală acoperită, pentru autovehicule fiind rezervată o structură uşoară, care îi va reuni pe toţi producătorii. În acest fel, cred că vom avea mai puţine discuţii decît în anii anteriori cu privire la poziţionarea diferitelor mărci în hală\", a spus Hesse. Organizatorii SIAB vor pune la dispoziţia vizitatorilor peste 2.500 de locuri de parcare, de trei ori mai multe decît la ediţia precedentă. În acest an, vor participa şi mărcile comercializate de grupul Ţiriac Auto, care nu a fost prezent la ediţiile precedente şi a organizat propriul salon auto. În schimb, marca Peugeot nu va participa la această ediţie a salonului, reprezentanţii importatorului nefiind de acord cu noul spaţiu de desfăşurare. Potrivit reprezentanţiilor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), mutarea SIAB a fost determinată de spaţiul insuficient de expunere de la Romaero Băneasa, în condiţiile în care cererea pentru suprafeţe este mai mare în acest an, iar activitatea de producţie de la Romaero nu permite închirierea unor hale suplimentare. \"Mutarea SIAB a fost o decizie obiectivă, pentru că vechiul amplasament nu asigura suprafaţa necesară tututor expozanţilor. Eu, ca importator Volkswagen, nu am reuşit să expun la ediţia precedentă decît 60% dintre modele\", a spus preşedintele APIA, Brent Valmar. În ceea ce priveşte următoarele ediţii ale SIAB, preşedintele AMC Promotion a apreciat că nu a fost luată încă o decizie asupra locului de organizare, obiectivul pe termen lung fiind identificarea unui spaţiu care să permită organizarea unui eveniment de talie internaţională. AMC Promotion a organizat ediţiile din 2003 şi 2005 ale SIAB, compania coordonînd, de asemenea, desfăşurarea Salonului Internaţional Auto de la Paris.