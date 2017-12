Ediţia a XIV-a a Cupei “Academicus”

Una dintre cele mai populare întreceri sportive între licee, Cupa “Academicus” se pregăteşte pentru startul celui de-al XIV-lea sezon. Întrecerea organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Inspectoratul Şcolar Judeţean a adunat la start în acest an 45 de asociaţii sportive ale liceelor şi grupurilor şcolare din tot judeţul. Organizatorii au fost mult mai stricţi cu privire la data limită de înscriere, cererile trimise ulterior nefiind aprobate. Ramurile sportive au rămas aceleaşi ca şi cele de anul trecut, elevii urmând să se întreacă la următoarele discipline: atletism, baschet, handbal, fotbal, şah, tenis de masă, volei, rugby în şapte, oină şi nataţie. Noutatea din acest an o reprezintă faptul că sportivii legitimaţi nu vor avea drept de participare. „A fost o victorie a Cupei Academicus pe care o finanţează Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Constanţa şi DSJ. Profesorii au preferat să începem Cupa Academicus conform tradiţiilor şi regulamentului ei în defavoarea Cupei Liceeelor, o competiţie care s-a născut în această lună şi care se doreşte a funcţiona la cinci ramuri sportive. Pentru această competiţie ne vom întâlni în lunile februarie-martie la nivelul judeţului”, a declarat directorul DSJ, Elena Frâncu. Cupa “Academicus” va începe în luna decembrie a acestui an şi se va încheia în luna mai 2010.