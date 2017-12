Ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru Toți“ începe la 1 septembrie

Ediția de toamnă a programului "Litoralul pentru Toți" debutează la 1 septembrie, au anunțat, recent, Asociația Litoral-Delta Dunării (ALDD) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă.

'Programul special 'Litoralul pentru Toți' suscită, de la an la an, un interes crescut din partea turiștilor, cărora le venim în întâmpinare cu sejururi în extrasezon pe litoralul românesc, la cele mai avantajoase prețuri. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife maximale recomandate în ediția de primăvară, în funcție de categoria de hotel. Ca și la ediția precedentă, turiștii beneficiază de o opțiune suplimentară: Litoralul pentru toți — varianta All Inclusive, care asigură toate cele 3 mese — servite în regim bufet, băuturi incluse, acces gratuit la locuri de joacă pentru copii, piscine, șezlonguri și umbrele pe plajă', se arată în comunicat.

Pentru sudul litoralului, respectiv stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, tarifele sunt chiar mai mici față de nordul litoralului românesc.