Ediţia din acest an a Cerbului de Aur, anulată

Televiziunea Română a decis ca Festivalul Cerbul de Aur să nu se mai organizeze în acest an, motivînd că postul public de televiziune derulează mai multe proiecte de anvergură. Ediţia din 2007 urmează să se desfăşoare, ca şi în anii trecuţi, la Braşov. "În 2006, avem mai multe proiecte importante - TVR 50, o altă campanie de mare amploare care va începe în 27 mai 2006 şi se va desfăşura pînă la sfîrşitul anului, sînt în producţie mai multe seriale şi filme achiziţionate în urma concursului de scenarii", susţine Tudor Giurgiu, preşedintele-director general al TVR. "Dintre aceste evenimente, Junior Eurovision Song Contest, care se va desfăşura în decembrie 2006, la Bucureşti, este cel mai solicitant. Am discutat cu echipa care a fost la Atena, la Eurovision Song Contest, şi am tras concluzia că evenimentul găzduit de noi în decembrie trebuie să beneficieze de condiţii tehnice şi de producţie cel puţin la fel de bune ca cele de la Atena. Aşadar, ne vom concentra toată atenţia asupra acestui concurs care este un pas important făcut de România în Europa", a mai spus Giurgiu.

TVR a anunţat, la sfîrşitul anului trecut, că are în vedere "reinventarea" festivalului Cerbul de Aur, organizat la Braşov, perioada propusă pentru derularea evenimentului fiind 21-23 iulie 2006. Bugetul alocat iniţial era de 400.000 de euro, urmînd ca alte sume să fie obţinute din sponsorizări şi alte surse.

Cerbul de Aur a avut parte de o istorie sincopată, fiind întrerupt în anul 1972 şi reluat abia după 20 de ani, în 1992. Cerbul este acum din nou scos pe tuşă, după 14 ani de concurs şi spectacol anual în Piaţa Sfatului din Braşov. Festivalul Cerbul de Aur, a cărui primă ediţie a avut loc în anul 1968, a adus de-a lungul timpului pe scena sa, în calitate de concurenţi sau cu titlul de staruri internaţionale, nume celebre precum Julio Iglesias, Christina Aguilera, Ricky Martin, Joe Cocker, Toto Cutugno, Scorpions, Pink, Patricia Kaas, Kenny Rogers, Boy George, Ray Charles, Kylie Minogue, Diana Ross sau Vaya con Dios.