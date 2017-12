Aşteptată cu interes de specialişti, de publicul îndrăgostit de literatura de calitate şi de cultura şi civilizaţia românească, dar mai ales de generaţia „Blocadei” - celebrul roman de debut al scriitorului - opera integrală a lui Pavel Chihaia, care a ales calea exilului, în anii ’70, a devenit certitudine. Reunind zece volume ample, Opera Omnia a apărut pe piaţa de carte constănţeană şi naţională prin efortul susţinut al Editurii „Ex Ponto”, care, după asidue încercări de a găsi o sursă de co-finanţare, a primit sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Opera Omnia, rod al unei munci în slujba Polymniei de şapte decenii, este structurată pe două direcţii: primele cinci volume reunesc creaţia literară a lui Pavel Chihaia, iar ultimele redau studiile de cultură şi artă medievală care-i poartă semnătura. Ample studii, semnate de criticii şi istoricii literari Angelo Mitchievici şi Ileana Marin, apreciaţi profesori universitari în spaţiul pontic, oferă cititorului o privire de ansamblu asupra creaţiei literare şi ştiinţifice a lui Pavel Chihaia. Creaţia literară reuneşte, sub genericul „Antologia dobrogeană”, volumele „Blocada” şi „Înfăptuiri pontice”, iar sub titlul „Scrieri din ţară şi exil”, lucrările „Hotarul de nisip”, „Trecut şi prezent” şi „Cultura română şi cultura europeană”. Ultimele volume, sub titlul „Cultură medievală”, însumează tomurile „Monumente din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti”, „Învăţături şi mituri în Ţara Românească”, „Ţara Românească între Bizanţ şi Occident”, „Căutări în orizontul timpului”, al X-lea, „Imortalité et décomposition dans l’art du Moyen Age” fiind în ediţie bilingvă.

Deşi Pavel Chihaia este un nume de referinţă pentru viaţa culturală şi ştiinţifică a românilor de pretutindeni, după cum a apreciat directorul Editurii „Ex Ponto”, Ioan Popişteanu, editorul ediţiei integrale, acesta nu a beneficiat de o cunoaştere pe măsură. „Istoriile literare, grăbite în consemnarea, mai degrabă, a efervescentelor evenimente, mai ales revuistice, descătuşate în ultimii douăzeci de ani, nu au fost foarte generoase cu marele său spirit”, conchide Ioan Popişteanu. Ediţia integrală, publicată într-un tiraj de 250 de exemplare, ar putea fi lansată la primul târg de carte al anului 2011, Salonul Internaţional Amplus.

Editarea operei integrale a lui Pavel Chihaia face parte dintr-un proiect cultural mai amplu, stabilit de fondatorii „Ex Ponto”, care şi-au propus atât valorificarea creaţiilor literare şi ştiinţifice ale unor personalităţi marcante din spaţiul danubiano-pontic, cât şi editarea operelor complete a patru mari scriitori români: Radu Gyr, Pavel Chihaia, Pericle Martinescu şi Dimitrie Stelaru.