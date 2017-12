Ediţia portugheză a ”Playboy” îl prezintă pe Iisus cu o femeie în braţe

Ediţia portugheză a revistei pentru adulţi ”Payboy” din luna iulie a fost anulată de Hugh Hefner, din cauză că a publicat o serie de fotografii care îl prezintă pe Iisus ţinând în braţe o femeie topless şi uitându-se la un cuplu de lesbiene. Ediţia ”Playboy” îi era dedicată câştigătorului Premiului Nobel pentru Literatură, Jose Saramago, care a scris ”Evanghelia după Iisus Hristos”. Hugh Hefner a reacţionat dur cu privire la decizia editorilor portughezi de a folosi imaginile care îl înfăţişează pe Iisus. ”Nu am văzut şi nu am aprobat coperta pentru ediţia din iulie a revistei portugheze. Este o încălcare şocantă a standardelor noastre şi, dacă am fi văzut înainte de publicare, nu am fi permis să iasă pe piaţă”, a declarat Theresa Hennessey, vicepreşedintele departamentului de relaţii publice al Playboy Enterprises. Aceasta a adăugat că ”Playboy” va încheia contractul cu publisherul portughez. ”Evanghelia după Iisus Hristos”, scrisă de Jose Saramago, care a decedat luna trecută, este povestea vieţii lui Iisus ca personaj uman. Voumul a fost criticat de Vatican, care l-a acuzat pe scriitor de viziune anti-religioasă.