Editorial - Cine dă berea? Rutieristul sau localul?

11:43:52 / 12 Iunie 2017

Dezinformare

Datoria de dreptate cere sa fim obiectivi. Textul de lege propus, aflat in camera deputatilor, nu stipuleaza nicio crestere a competentelor in materie juridica a localilor. Se coreleaza o lege cu alta lege, momentan existand contradictii. In loc sa va dati cu presupusul, cititi actele normative si nu mai dezinformati. Succes!!!!