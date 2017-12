EDITORIAL - Ciobănaşii neamului, Dobre şi Daea, au belit oaia

Ştiam că actualul ministru al Turismului, Mircea Dobre pre nume de pesedist trăitor la mal de mare, a avut drumul politic netezit de cornurile, cozonacii, plăcinţelele şi covrigeii tăticului. Aflasem că, susţinut fiind de fosta conducere a PSD Constanţa pentru un loc eligibil pe listele parlamentare, după ce s-a văzut „ditai“ deputatul, a colportat împotriva acesteia. Bănuiam că, din perspectivă parlamentară, şi nu numai, de altfel, nu are nimic în comun cu turismul, în condiţiile în care dintre cele 87 de iniţiative de la Camera Deputaţilor nici una nu face vorbire despre acest domeniu, având drept arie de interes, spre exemplu, medicii… dieteticieni. Sau când o alta, devenită Legea 68/2016, se referă la acordarea de produse lactate şi de PANIFICAŢIE (aferim aşa copil ce îşi ajută tatăl!) elevilor din şcoli şi grădiniţe de stat, dar şi particulare. Aveam ştiinţă de toate cele menţionate mai sus, dar nu mă aşteptam ca, ajuns în Guvernul României, sprijinit fiind de actuala conducere a pesediştilor constănţeni (cea pe care, prieteneşte, o sfătuiesc să-şi păzească jugulara), să „behăiască“ aberaţii precum cea cu oaia! Transformată în viziunea ciobănaşului de pe tarlaua ministerială în brand turistic. Acum, sinceri să fim, să ne scuipăm în sân pentru a fi siguri că nu-i vin şi alte idei poznaşe. Păi, la câtă minte odihnită are, nefolosită fiind în rezolvarea problemelor reale ale Turismului, nu ne-ar mira ca mâine, poimâine să propună drept brand o… meduză sau, de ce nu, un corn, un cozonac, o plăcinţică sau un covrigel!

Reţinusem despre actualul ministru al Agriculturii, Petre Daea pre nume social-democrat, că a fost membru al cabinetului Năstase, acolo unde nu a făcut mare brânză. De oaie sau de oricare alta… Am recunoscut că programul „Tomate 2017“ este o iniţiativă bună, dar ascultându-i „panseurile“ nu pot să nu mă gândesc că bate tăpşanul. Din colţul cu plopii ce îi determină pe ţărani să-şi vândă pământurile, până la cel în care a decretat că oaia aduce trei beneficii şi a enumerat patru, trecând prin cele douăsprezece milioane de plăpumi, dar şi prin ferma de porci a băiatului lui Dragnea, başca pe la întâlnirea cu foştii colegi de facultate, rendez-vous despre care a concluzionat că a fost plăcut, dar… umed. Am înţeles că nu prea poate să se gândească la ce spune, aşa după cum singur a recunoscut, dar nu credeam că păstorind portofoliul Agriculturii îl va sprijini pe cel de la Turism, argument în favoarea mamiferului rumegător drept brand pentru că oaia este o statuie vie.

Şi, uite aşa, cei doi ciobănaşi ai neamului, Dobre şi Daea, au belit oaia de valoarea ei ancestrală, transformând-o în subiect de băşcălie naţională. Dar cum popor creştin ce ne aflăm pe aceste meleaguri, suntem toţi oile Tatălui Ceresc, nu ne mai rămâne de spus decât… iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!