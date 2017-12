Editorialul o mie!

După trei ani şi trei luni de când această rubrică şi-a făcut apariţia în paginile Telegrafului, indiferent dacă vorbim de ediţia tipărită a ziarului sau de cea online, editorialul a ajuns la textul ce poartă numărul o mie. Ce repede a trecut timpul!

În calitate de veteran al redacţiei, pentru că am fost colaborator al publicaţiei încă de la începuturile sale, chiar dacă am avut perioade mai scurte sau mai lungi de întreruperi, dar şi ca decan de vârstă, mă simt cuprins de o uriaşă nostalgie, în aceste clipe. De-a lungul celor 19 ani de apariţie, editorialul din Telegraf a mai fost semnat, la epoci diferite, cel puţin de câteva nume remarcabile din presa liberă de după 1989. Îmi place să sper, cu toată modestia, că am fost la înălţimea unora dintre predecesorii mei, măcar... Chiar şi acum, în paralel cu rubrica de faţă, în ziar apar comentarii de acelaşi tip şi oarecum de acelaşi format, scrise de autori cunoscuţi în lumea gazetăriei contemporane, dovadă că Telegraful, în toată istoria sa, ce va împlini la anul două decenii, şi-a păstrat eticheta jurnalistică.

Fără să fiu orgolios şi cu atât mai puţin lăudăros, dacă totuşi mă aflu la ora acestui scurt bilanţ, pot să spun că am făcut şi eu \"rating\" pentru ziar, în măsura în care m-am priceput, aşa cum o arată cel puţin arhiva ediţiei online a publicaţiei. În mia de apariţii de până acum, editorialul a depăşit frecvent câte şapte sute de accesări, ajungând, nu de puţine ori, până pe locul al doilea, în topul site-ului, chiar dacă această mică performanţă nu m-a scutit de numeroase înjurături din partea cititorilor, mai ales a acelora care nu agreau opiniile mele politice!

La ediţia cu numărul 1000 a editorialului, mulţumesc redacţiei pentru încrederea pe care mi-a acordat-o şi promit că voi încerca să dezamăgesc cât mai puţină lume, în continuare, cu toate că trăim într-o ţară în care antipatia te face mai glorios decât simpatia... Presupun că aţi înţeles ce vreau să spun, nu-i aşa!? La mulţi ani!