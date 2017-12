Editura \"Curtea Veche\" a pus în scenă, sîmbătă seară, pe faleza Cazinoului din Constanţa o acţiune de promovare ceva mai îndrăzneaţă, care a avut în prim plan două cărţi de bucate semnate de renumitul bucătar englez, Jamie Oliver. Încercînd să iasă din zona mesajului publicitar obişnuit şi să \"stea de vorbă\" cu publicul într-o manieră mai directă, echipa de PR a pregătit un mic spectacol culinar, inspirat de volumul \"Cu Jamie în Italia\". Georgiana Fefea, PR manager la editura \"Curtea Veche\", a declarat: \"Bucătarul nostru s-a hotărît să gătească trei reţete din cartea \"Cu Jamie în Italia\". Am ales aceste reţete, pentru că se inspiră din bucătăria italiană, fiindcă sîntem la mare şi pentru că Jamie Oliver ne învaţă cum să ne hrănim sănătos. Sînt mîncăruri cu specific mediteranean: bruschete de trei feluri, ciuperci gratinate cu mozzarella şi smochine cu telemea. Jamie Oliver este un fenomen al bucătăriei, iar cărţile lui înregistrează un mare succes în România. De aceea, am ales să aşezăm cărţile sale, \"Cu Jamie în Italia\" şi \"La masă cu Jamie\" în prim planul serii Curtea Veche. Sînt două cărţi de bucate atipice, deoarece au o grafică impecabilă, şi un format identic cu acela al volumelor care apar în Marea Britanie\". Ion Grigore, bucătarul care a \"interpretat\" reţetele lui Oliver, s-a arătat încîntat de creaţiile celebrului său coleg de breaslă: \"Este un artist al bucătăriei. Avem ce învăţa de la el. Reţetele după care gătesc în această seară sînt accesibile, ceva mai costisitoare, dar merită\". Născut în Anglia, Jamie Oliver este probabil cel mai vestit „chef ” din noua generaţie. În prezent, Oliver apare pe micile ecrane în peste 30 de ţări. Este tînăr, are stil şi o priză formidabilă la marele public.