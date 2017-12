Eduard Popescu a intrat în “Seven Continents Finisher”

După aproape două decenii de la participarea la primul maraton din viaţa sa, fostul sportiv de performanţă Eduard Popescu şi-a îndeplinit visul, devenind primul român din istorie care a alergat câte un maraton pe fiecare dintre cele şapte continente, intrând astfel în clubul select al circuitului “Seven Continents Finisher”. Atletul amator în vârstă de 55 de ani a explicat că întregul proiect i-a scos din buzunare în jur de 100.000 de dolari, dar nu regretă niciun cent din cei cheltuiţi. Mai mult, îşi face deja proiecte de viitor. „Mi-aş dori să câştig un concurs de triathlon şi să traversez Europa în kaiak. Va trebui totuşi să mă ocup şi de afacerile mele, pe care le-am cam neglijat în ultima vreme”, a spus Eduard Popescu, dezvăluind că o parte din “vina” reuşitei îi aparţine concurentului său, Andrei Roşu. „Tot proiectul a devenit interesant când am aflat de Andrei Roşu. El este responsabil pentru reuşita mea, altfel aş fi terminat anul viitor. A alergat impresionant anul acesta, dar eu am avut un avantaj de trei maratoane. Pentru mine, este un campion, prin dedicaţia arătată şi efortul depus. Este interesant că, în acelaşi an la un interval de o lună, doi români termină acest proiect. De fapt, Andrei va termina şapte continente plus maratonul de la Polul Nord. Ceea ce mă bucură cel mai mult este faptul că această cursă a fost alergată de doi amatori puri. Sper ca acest lucru să însemne că numărul celor care fac sport, pentru plăcerea personală, este în creştere”, a spus Eduard Popescu. „Bravo Edi, felicitările mele! 9 aprilie este o reuşită istorică pentru România, care a ajuns pe harta lumii bune a alergătorilor. Să sperăm că îi vom ajunge din urmă pe campionii absoluţi ai acestor circuite, alergătorii americani”, a notat Andrei Roşu pe blogul său personal.